Servicios municipales para este fin de semana largo

Con motivo del feriado del próximo fin de semana largo, el cual se conmemorará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, sumado a un día de feriado puente turístico, el municipio brindará sus habituales servicios de manera diferenciada.

De este modo, el Eco Punto (frente al Cementerio) estará abierto el viernes y el lunes en el horario habitual, de 8:00 a 19:00. El sábado también el servicio funcionará de manera normal, en el mismo horario mencionado.

El Complejo Ambiental (Relleno Sanitario) permanecerá cerrado el día viernes. El sábado estará abierto de 7:00 a 12:00, y el lunes, con horario reducido, de 7:00 a 12:00.

La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no contará con servicio el viernes y el lunes; sí el sábado, de manera normal.

La línea telefónica 147 “Rafaela Responde” atenderá el viernes y lunes, únicamente a través de contestador automático; en tanto que el sábado la atención será de manera personal, de 7:00 a 13:00.

El Transporte Público de Pasajeros no funcionará el viernes y el lunes. El sábado todas las líneas trabajarán de forma normal.

Por su parte, las actividades de Rafaela En Acción (REA) no se desarrollarán.



RECOLECCIÓN DOMICILIARIA

En tanto, este jueves por la noche no habrá recolección de residuos domiciliarios. El viernes se recogerán los biodegradables, al igual que el domingo; mientras que el lunes se pasarán a retirar los recuperables. Finalmente, el Cementerio permanecerá abierto de manera normal para visitas, de 7:30 a 18:30, con la administración cerrada y guardias mínimas en caso de sepelios.