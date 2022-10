Consideran razonable la ampliación del reintegro

Con una inflación que algunos analistas proyectan hasta las tres cifras para fin de año, no hay sueldo o bolsillo que resista. Por eso, desde la Federación Gremial de Industria y Comercio (FECOI) ven con buenos ojos la posibilidad de duplicar el monto de reintegro de Billetera Santa Fe -de un 30% en las compras en distintos comercios de la provincia con un tope de $5.000 mensuales-, un tema que está incluido en el Presupuesto 2023 que el gobierno provincial envió a la Legislatura y que comenzará a tratarse próximamente.

Billetera Santa Fe -la plataforma virtual para pagar bienes y servicios a través de un código QR que tiene como objetivo fomentar el comercio interno en el territorio santafesino- tiene actualmente alrededor de 1.700.000 usuarios y hay unos 35.000 comercios adheridos en toda la provincia.

En declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, el titular de la FECOI, Edgardo Moschitta, explicó que "Billetera Santa Fe es un subsidio que le da el gobierno de la provincia al consumidor final. Eso hace incrementar el poder adquisitivo de la gente, lo que genera una mayor dinámica del movimiento comercial y empresarial de la provincia". Analizó: "Es un beneficio que, después de casi dos años, con descuentos del 30% y con reintegros de 5.000 pesos, se ha visto deteriorado con el avance de la inflación. Para este año está proyectada una inflación de 90 o 100%. Por eso pensar en duplicar ese monto parece algo razonable, no para restituir el valor que tenía inicialmente, sino para recuperar gran parte de ello". "Evidentemente, estamos de acuerdo (en el incremento del monto de reintegro) porque se recuperaría la dinámica y la capacidad de motorizar la economía que en algún momento tuvo Billetera Santa Fe y que con el paso del tiempo se fue perdiendo", agregó el dirigente.

De todos modos, el dirigente mostró cierta cautela respecto a la modificación del monto: "Por lo que tengo entendido, el Presupuesto contempla un aumento de partida para Billetera Santa Fe, aunque no sería para incrementar los montos de reintegro, sino para solventar el ingreso de nuevos tenedores de la Billetera". Moschitta dijo que en este último trimestre del año habrá que tener en cuenta "el peligro inminente que significa la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de la población" y, en ese sentido, recordó que "la Billetera Santa Fe es un amplificador de la capacidad adquisitiva del usuario, le da mayores posibilidades para consumir, de allí su beneficio y sus bondades".

Cabe recordar que hace un par de meses, el secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia, Juan Marcos Aviano, confirmó que el programa Billetera Santa Fe se mantendrá hasta diciembre de 2023.

Se trata de un programa que fue exitoso desde un principio ya que sirvió y sirve para empujar a la economía santafesina, y en los hogares se siente ya que mejora el poder de compra, sustancialmente en los de menores ingresos. Es un claro plan de incentivo al consumo de los hogares.