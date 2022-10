Docentes públicos deciden si aceptan la nueva propuesta o vuelven al paro

Este jueves, a partir de las 10:30, AMSAFE realizará la asamblea provincial que determinará la continuidad o no del conflicto docente. En la ocasión, los maestros de escuelas oficiales decidirán por la aceptación de la nueva oferta del gobierno o el rechazo, con paros que van desde las 48 horas hasta por tiempo indeterminado.

En la reunión paritaria del lunes, el gobierno santafesino reiteró al gremio que nuclea a los docentes públicos santafesinos la oferta de sostener la actual pauta salarial (39% de aumento hasta diciembre y revisión de cláusula en diciembre), que ya fue aceptada por el resto de los gremios estatales. Pero le agregó a esta propuesta el compromiso de devolución el 14 de octubre en planilla complementaria de los descuentos realizados por los días de paro.

Cabe recordar que los docentes recibieron descuentos por los 11 días de huelga de agosto con quitas de entre 30 mil hasta 40 mil pesos. En la reunión, los interlocutores de la Casa Gris también propusieron a AMSAFE el blanqueo de sumas no remunerativas de los años 2020/2021 al mes de octubre, el concurso cargos directivos y de nivel superior, y la creación de 1.237 cargos a incorporarse en la plantilla docente. A su vez, se puso sobre la mesa de negociación la puesta en marcha de una comisión salarial para analizar los escalafones docentes. Y por último, se establece que las partes volverán a sentarse a partir del 1º de diciembre para revisar el valor del salario respecto a la inflación.

No obstante, los docentes votaron este miércoles en las escuelas de toda la provincia entre mociones que plantean tanto el rechazo como la aceptación de la oferta formulada por el gobierno provincial en el ámbito paritario.

En lo que respecta al departamento Castellanos, donde los docentes debatieron fuertemente un largo rato en la asamblea departamental del martes respecto a la nueva propuesta, se definieron 4 mociones, en las cuales una apunta a la aceptación, en tanto que las otras 3 llevan al rechazo con medidas de fuerza. A continuación, las propuestas que se votaron en las escuelas de la ciudad y la región y que serán presentadas este jueves en la asamblea son estas:

* Moción 1: aceptar y constituirse en asamblea permanente para realizar el seguimiento de las acciones concretadas. Profundizar las acciones locales para visibilizar la lucha docente.

* Moción 2: rechazo de la propuesta con paro de 48 hs y 72 hs semanales, en días rotativos hasta que haya una propuesta de recomposición salarial. Con acciones locales y regionales.

* Moción 3: rechazar la propuesta e implementar la reducción horaria con desobligación de alumnos y acciones locales.

* Moción 4: rechazar la propuesta y hacer paro de 48 hs semanales en días rotativos con asistencia a los lugares de trabajo y quita de colaboración.

Según adelantó a modo de síntesis el titular de AMSAFE provincial, Rodrigo Alonso, en las asambleas de los 19 departamentos que deliberaron este miércoles surgieron mociones tanto para aceptar como para rechazar la oferta. En este último caso, la negativa va de la mano de la reanudación de planes de lucha, que presentan matices en cuanto a la intensidad y gradualidad. Se plantean paros de 48 horas para la próxima semana y 48 para la siguiente; el mismo esquema pero con 72 horas, en tanto que otras proponen directamente paro por tiempo indeterminado. Alonso reparó en la particularidad de que las mociones que se inclinan por la aceptación, en todos los casos lo hacen pero de manera condicionada. "Se plantea la aprobación de la propuesta pero considerándosela insuficiente, y con la planificación de acciones que no serán paros, pero sí de protesta", describió el dirigente a El Litoral.



EN SANTA FE Y ROSARIO

Si el análisis se circunscribe a los principales departamentos, se observa la generación de cinco mociones en La Capital. De ellas, dos son por la aceptación y tres por el rechazo de la oferta. En este último caso, la negativa también está acompañada por planteos para volver a las medidas de fuerza con paros de 48 y 72 horas y hasta por tiempo indeterminado. Del mismo modo, rechazan "las actitudes extorsivas del gobierno" a través de la decisión de descontar los días de paro no trabajados. En la quinta moción, incluso, se exige "la urgente renuncia" de los ministros de Trabajo, Juan Pusineri; y de Educación, Adriana Cantero.

En el caso de Rosario, las mociones generadas fueron seis pero de ellas, sólo una plantea la aceptación. En ese caso, se sugiere declarar a AMSAFE en estado de asamblea permanente, alerta y movilización; y continuar el plan de lucha – aunque sin paros- con distintas acciones gremiales, como clases públicas y movilizaciones para visibilizar el reclamo.

Las mociones que plantean el rechazo proponen, en un caso, tandas de paros activos de 48 y 72 horas, y hasta un paro nacional "que unifique las luchas docentes de todo el país". En otro caso, paros sucesivos de 72 horas y asamblea evaluativa con acciones de lucha locales; otra moción va por un paro por tiempo indeterminado; la quinta sugiere paro de 48 horas más asambleas evaluativas y la sexta, rechazo a la oferta con "paro activo indeterminado de una hora por día y por turno" con movilizaciones y acciones de protesta. En definitiva, la definición se conocerá hoy en horas del mediodía, una vez que se hayan contabilizado todos los votos en el marco de la asamblea provincial.