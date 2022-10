Celebración de las patronales: centésimo cuadragésimo primer aniversario

BELLA ITALIA. - Tal como estaba programado, el pasado martes 4, se llevaron a cabo las actividades centrales por la Fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís y los 141 años de la Comuna. En parte de prensa se enfatizó que se vivieron momentos emotivos.

La crónica difundida pone de relieve que la ceremonia comenzó con la procesión y la misa en honor al patrono San Francisco de Asís que contó con la presencia de las autoridades locales y las banderas ceremoniales de las escuelas de la localidad.

Posteriormente, se realizó un picnic a la canasta en el SUM Comunal en donde el presidente comunal , Héctor Hildo Perotti, dirigiéndose a los concurrentes manifestó, "después de casi 3 años que no pudimos realizar los festejos patronales debido a la pandemia que atravesamos, estamos muy contentos de poder reencontrarnos, queremos agradecerle a la gente de la Comisión Comunal, al personal de la Comuna y a los comercios locales que, durante toda esta pandemia estuvieron a la altura convencidos de que desde nuestra Comuna, todo lo que hicimos fue tratar de que transitemos de la mejor manera esta pandemia, al Centro de Salud, y a toda la gente que ha trabajado incansablemente, gracias".

"Hoy después de 3 años, volvemos y si bien nuestra Comuna no ha dejado nunca de trabajar, tenemos un ritmo de obras más que importante, llevado a cabo con recursos propios y provinciales, sinceramente, son 3 años que estamos realizando obras que han sido postergadas, como lo fue la reforma en la planta de transformación eléctrica de la EPE, con una nueva línea de abastecimiento que no funcionaba desde el año 2017 y una nueva guardia de servicio eléctrico para la gente de nuestra comuna. Trabajamos además en conjunto con el proyecto Caminos de la Ruralidad, en un tramo de muchos kilómetros en los caminos de Rafaela, Lehmann y Bella Italia, además de tener presentado proyectos para hacer 17 kilómetros más para llegar a las escuelas rurales y al límite con la localidad de Felicia y Nuevo Torino".

"Se ha trabajado en el proyecto del desvío del Canal Sur, esta obra nos representa una gran ayuda para aliviar el área urbana cada vez que llueve ya que representa una problemática en nuestra comunidad, trabajamos en educación, tratando de no dejar que falte nada en nuestras escuelas, tanto urbanas como rurales. Implementando también el boleto estudiantil educativo, llevado adelante por la provincia de Santa Fe que también vino a colaborar y que estamos a la espera de la construcción de un nuevo Jardín para aliviar la capacidad de nuestras escuelas".

"Además, trabajamos en lo que es pavimento, Bella Italia es una localidad que cuenta y sigue creciendo, con casi 2000 habitantes, la obra de pavimento contempla alrededor de 60 cuadras de pavimento y 200 millones de pesos de inversión con un plazo de ejecución que no supera los 5 años y con un planeamiento de que al finalizar, logremos tener la totalidad de nuestra Comuna pavimentada, al igual que tenemos servicio de agua potable y cloacas que llega a todos los habitantes de nuestra comunidad, solo nos falta la obra de gas natural, la cual depende del gasoducto y en lo que también se está trabajando".

"Luego de muchos años sin poder avanzar, estamos trabajando también el el tema de viviendas, con viviendas que se encuentran ya en construcción y con otro convenio firmado por 5 viviendas más y 14 viviendas de Nación Construir Futuro que, en la próxima semana, se pondrá en línea la inscripción para todos aquellos postulantes, en cuanto a seguridad, se ha incorporado la nueva sede de Guardia Rural Los Pumas y equipamiento para nuestra policía con el fin de mantener la tranquilidad de nuestra comuna."

"En estos días, estamos trabajando con la gente de Banco de Santa Fe en la adaptación del edificio para la instalación de un cajero automático que fue solicitado por mucha gente y que estará en funcionamiento en aproximadamente un mes, sin dejar de mencionar la enorme obra del proyecto Ruta Segura que comenzó esta semana, una obra que no sería posible sin la gestión del Gobernador de nuestra provincia Omar Perotti".

"Agradezco a todos los que nos acompañan y hacen posibles estas obras como el Senador Alcides Calvo, el gobernador Omar Perotti, a Oscar Ceschi, a Daniel Ricotti y a todos los que colaboran ya que sin ellos no pudiéramos llevar estas obras adelante".

Por otra parte, en el transcurso de la celebración se disfrutó de el humor de Mario Fassi y la musicalización de La Onda Kuartetera.