BH en semifinales del Regional Juvenil

Por los cuartos de final del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur superó el martes a Las Palmas de Córdoba y avanzó a la siguiente instancia.

En primer turno, el Sub 13 se impuso en los penales, luego, el equipo Sub 15 ganaría su partido para sellar la clasificación a semifinales. En el cierre de la jornada, fue derrota del Sub 17. En la próxima fase, que se disputará el próximo miércoles, la BH visitará a Belgrano de Córdoba.

Resultados cuartos de final: Sub 13: Las Palmas 3 vs Ben Hur 3. Goles: Jeremías Restelli, Martín Rivero y Ezequiel Tolosa. Luego ganó Ben Hur en los penales 3-4.

Sub 15: Las Palmas 2 vs Ben Hur 5. Goles: David Quinteros -2-, Pau Epstein, Baltazar Hang y Manuel Beltramino.

Sub 17: Las Palmas 4 vs Ben Hur 1. Gol: Luca Bracaccini.

Semifinales: Belgrano de Córdoba vs Sportivo Ben Hur y Racing de Córdoba vs 9 de Julio de Morteros.



SE REALIZÓ LA ASAMBLEA

Este martes, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Club Sportivo Ben Hur realizó la Asamblea General Ordinaria. Con la presencia de asociados, la cita tuvo lugar en el Centro Cultural Ben Hur.

En la misma, se trataron los siguientes puntos del orden del día, los cuales fueron aprobados por unanimidad: designación de dos asociados, asambleístas, para que firmen y aprueben el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea; consideración de la Memoria, Balance General, Estado Patrimonial y de Resultados, demás cuadros y anexos; informe del Sindico e Informe del Auditor externo, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio del 2022; consideración del valor de la cuota social.