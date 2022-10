"Tengo las ganas de siempre para seguir jugando y ganar cosas"

(Por Darío Gutiérrez). - Cada vez falta menos para una nueva ilusión de muchos en el Regional Amateur. Ben Hur no es la excepción, muy por el contrario, su gente va sacando hojas del almanaque aguardando con ansias una nueva oportunidad para ver si es el torneo en que puede dar el salto y regresar al ahora Federal A.

Para ello, el técnico Maximiliano Barbero y la dirigencia con el presidente Adrián Zenklusen a la cabeza han conformado un plantel que pretende potenciar lo muy bueno conseguido en Liga Rafaelina este año. Y dentro de ese abanico de incorporaciones, sobresale Diego Jara.

El entrerriano de tantas tardes y noches como figura en el fútbol argentino, en distintas categorías y con diferentes camisetas, llegó al Lobo como la ficha especial, esa que le puede dar el salto de calidad en los momentos importantes. Y el de Concordia lo sabe, le pone el pecho sabiendo que tendrá que responder en la cancha cuando llegue el momento. "La verdad que por ahí desvincularme de Racing fue una decisión personal, por problemas familiares, mi viejo que estaba enfermo, y otras cosas que me hicieron tomar la decisión de dejar Córdoba. Preferí buscar algo cerca de mi casa, me llamaron muchos equipos que se interesaron, que es muy lindo cuando pasa eso para uno porque se siente importante", comenzó diciéndonos la Joya sobre estos primeros pasos que desembocaron en su llegada a barrio Parque.

Amplió el concepto manifestando que "hablé con Maxi (Barbero), Adrián (Zenklusen) también me llamó y tuvimos una linda charla, y después de tomarme una semana para analizarlo aceptamos, se dio todo muy rápido, y hoy en día estamos contentos, disfrutando la nueva etapa. Ya está cerca el comienzo del torneo, que va a ser un lindo desafío".

Sobre sus últimos partidos oficiales en el Federal A con Racing de Córdoba, recordó que "entré 15 minutos contra Douglas y también unos minutos contra Sportivo Belgrano (fue el 23 de agosto), luego me desvinculé. Uno siempre necesita jugar, tener ritmo para cuando le toca estar en otra competencia, pero ahora nos estamos poniendo bien, el Profe (César Bessone) nos lleva de a poco a los que llegamos último para estar a punto el 16 de octubre".

Recordando lo que fue aquella recordada y polémica final en San Francisco a comienzos de 2021, cuando Racing ascendió venciendo en la final a Ben Hur, y cómo se lo habían manifestado en su llegada, comentó sonriendo una anécdota: "si, por ahí algunos me cargaban. Cuando Gabriel (Ferrero, Gerente del Club) me acompañó a los vestuarios para la presentación le dijo a Cascote (Astrada) en tono de broma 'aquí está el que te clavó', yo me quedé serio...Pero me integré rápido, es un buen grupo, son buenos chicos, eso es importante cuando uno se suma a un plantel nuevo, que enseguida sea uno mas. Pareciera que hace rato que estoy acá y cuando uno se siente así después termina rindiendo y dando todo por esta camiseta".



FLAMANTES 40

Diego Jara cumplió el martes 40 años. Hoy en día ya no sorprende ver jugadores de esa edad, sobre todo en este tipo de campeonatos. Y más con su profesionalismo, que le permite adaptarse sin contratiempos. En tal sentido, mencionó que "El DNI es un número porque yo me siento bien, y al sentirme bien tengo esas ganas de seguir jugando, de ganar cosas y de esa manera voy a dar todo donde me toque, como siempre lo hice. No le doy mucha importancia al tema de la edad, porque en estos dos años y medio en Racing lo hice cuando me tocó jugar, de manera profesional, a veces no jugaba porque el técnico buscaba otras cosas y prefiere otro tipo de jugador, y uno lo respeta porque es así. Pero estoy tranquilo porque trato de aportar donde me toque, va a ser lindo y hay muchos pibes que la verdad uno va a tratar de llevarlos para el lado de lo que uno hizo, de enseñarles".

Sobre ese rol "docente" además de jugador, agregó que "es un torneo duro, y en el caso mío como soy de experiencia también va a haber defensores así, y por ahí te lo hacen sentir y valer, y uno va a tratar de aportar eso, experiencia. Cuando empiece el torneo me van a ver y van a comprobar que la edad es solo un número".



POR EL SÉPTIMO ASCENSO

Sin dudas que contar campeonatos o ascensos, según donde toque estar, es fundamental para un futbolista. "La Joya" tiene seis (Colegiales de Concordia al Federal B, Patronato a la B Nacional y a primera división, y Central Córdoba de Santiago del Estero, similar, y el último con Racing al Federal A) y en la BH se ilusionan en que pueda agregar otro, siendo el club número 14 de su larga carrera.

"Son cosas que se vienen dando gracias a que uno sigue trabajando, y con las mismas ganas. Sería hermoso porque quedaría como único jugador con siete ascensos si se lograra, según me han dicho sería histórico. Algo lindo para el día de mañana cuando no me toque estar de la línea para adentro. Además los seis ascensos que logré fue en todas las categorías del fútbol argentino. Uno vino para eso, para buscar el ascenso y estamos todos con la misma idea".