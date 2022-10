El aporte del agro se puede achicar en 2023

Para la campaña 2022/23 se espera un área agrícola de 34,55 millones de hectáreas, marcando una contracción de 0,1% respecto al ciclo anterior. Así, se proyecta una producción acumulada de 127,7 millones de toneladas, que representa una baja interanual del 1,6%.

A la hora de desglosar el volumen total estimado, se advierte lo siguiente: soja, 48 millones de toneladas (+ 10,8%); maíz, 50 millones (- 3,8%); trigo, 17,5 millones (-21,9%); girasol, 3,9 millones (+ 14,7%); cebada, 5 millones (- 4%); sorgo, 3,3 millones (-5,7%)

El aporte de la campaña 22/23 a la economía sería más bajo que la anterior, como consecuencia de una menor producción y menores precios.

Si bien se prevé un escenario de altos precios internacionales, las exportaciones reducirán su flujo de divisas un 9,2%, generando de todos modos ingresos por más de US$ 40.000 millones. Y la AFIP también verá caer los ingresos porque se estima que la recaudación fiscal sufrirá una baja del 9,1%, hasta US$ 17.515 millones.

En tanto, el Producto Bruto Agrícola (PBA) se ubicaría en U$S 50.665 millones, un 11,8% por debajo del ciclo 2021/22 recién finalizado.

Por su parte, las exportaciones se mantendrían en niveles elevados por altos precios. En cuanto al desempeño en cantidades, Argentina viene creciendo por debajo del promedio mundial desde la campaña 07/08, como consecuencia de desincentivos que generan las políticas agropecuarias.