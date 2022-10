El secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, cerró ayer la larguísima tanda de exposiciones sobre el Presupuesto 2023 que se desarrolló a lo largo de este martes reivindicando que el actual gobierno habrá crecido al final de su gestión 3 de sus 4 años. “En este despelote mundial que me pasó, me parece que no es una mala performance”, estimó.

De Mendiguren agregó que “hoy no podemos desentendernos, decir ‘qué calamidad la inflación’ y ver que la contracara son 40.000 PyMEs vivas… Gracias a que estuvieron vivas, pudimos crecer el año pasado el 10,5%, y este año estamos en la industria un 11% arriba de la prepandemia. Y el índice de desempleo es 6,9%”.

Empero, reconoció que “al que trabaja la plata no le alcanza”, pero resaltó de todos modos que “la industria hace 28 meses consecutivos que genera empleo”, como así también enfatizó un dato destacable: “El índice de cheques rechazados es el menor de los últimos 20 años”.

Tras ello De Mendiguren sostuvo que “si la Argentina no cambia su matriz productiva, no hay salida”.