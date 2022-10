Ganó Tristán Suárez, descendieron Sacachispas y Santamarina de Tandil

El triunfo de Tristán Suárez (32 puntos) sobre Flandria (31) por 1-0, en condición de visitante, condenó al descenso tanto a Sacachispas (27) y Santamarina de Tandil (26), clubes que no podrán modificar su situación a falta de una fecha para el cierre del torneo de la Primera Nacional de fútbol.

En el último encuentro de la 36ta. jornada, en la localidad de Jáuregui, el conjunto que dirige el DT Fabián Nardozza obtuvo el resultado necesario como para cumplir el objetivo trazado.

Con un gol de Braian Oyola (St. 24m.), el elenco de Ezeiza cortó una racha de diez cotejos sin victorias (seis empates, cuatro derrotas) y quedó cubierto de cualquier riesgo.

Por su lado, Flandria, que se había salvado en la noche del lunes con el triunfo de All Boys sobre Santamarina, acumuló su quinto partido sin éxitos.

De esta manera, Sacachispas concretará su retorno a la Primera B Metropolitana, luego de haber militado en la máxima categoría de ascenso durante una sola temporada.

En cambio, el conjunto tandilense bajará al Federal A, luego de haber permanecido en la Primera Nacional durante ocho años.



Posiciones: Belgrano 76 puntos (campeón); Instituto 65; Gimnasia (M) 64; San Martín (T) 63; All Boys 60; Almagro 57; Estudiantes RC y Chaco Por Siempre 55; Defensores de Belgrano y Estudiantes 54; Independiente Rivadavia 53; Dep. Morón 52; Dep. Riestra 51; San Martín SJ 48; Chacarita 47; Dep. Madryn 46; Dep. Maipú (x) 45; Mitre y Ferro 44; Brown (A), Atlanta, Quilmes y Brown PM 43; Almirante Brown, Temperley y Gimnasia (J) 41; Güemes y San Telmo 39; Atlético Rafaela 38; Agropecuario y V. Dálmine 37; Alvarado 36; T. Suárez y N. Chicago 32; Flandria 31; Sacachispas 27 (xx); Santamarina 26 (xxx)



(x) se le descontaron tres puntos

(xx) descendió a la Primera B Metropolitana

(xxx) descendió a Federal A