Los clubes de barrio seguirán pagando tarifas subsidiadas

El presidente Alberto Fernández y los ministros de Economía, Sergio Massa; y de Turismo y Deportes, Matías Lammens; anunciaron que unos ocho mil clubes de barrio seguirán pagando tarifas subsidiadas de electricidad y gas, por lo cual no van a tener tope en el gasto ni formarán parte de la segmentación dispuesta por el Gobierno.

Fernández aseguró que es "un acto de justicia" el nuevo esquema de subsidios en los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural para unos ocho mil clubes de barrio de todo el país, y señaló que "siempre" estará cerca de quienes más necesitan del Estado.

"Estamos haciendo un acto de justicia al darle a los chicos y los mayores lo que necesitan", dijo Fernández al encabezar la presentación en un acto realizado en el Polideportivo de Villa de Mayo, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

El jefe de Estado estuvo acompañado por Massa, Lammens y la secretaria de Energía, Flavia Royon. Además, participaron del acto el titular de la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini, y la intendenta local Noelia Correa.

Para el mandatario, "el verdadero sentido del club de barrio es la solidaridad" y destacó que se trata de la "responsabilidad social" que "necesitamos para tener un mejor país".

Más de 8.000 entidades deportivas de todas las provincias del país serán alcanzadas por esta asistencia e implicará un beneficio para un millón y medio de personas que realizan actividades deportivas, culturales o sociales en el club de su barrio o pueblo. La medida se enmarca en el apoyo integral del Gobierno nacional a los clubes de barrio, con una inversión de más 2.700 millones de pesos, se informó oficialmente.



QUITAS EN OCTUBRE

La secretaria de Energía, Flavia Royón, confirmó ayer que los aumentos de las tarifas de luz que iban a llegar con las facturas de octubre pasarán a noviembre dado que recién se aplicarán desde este mes. Se trata de un universo conformado por los usuarios que quedaron en el N1 (altos ingresos) y los de bajos recursos que por distintas condiciones no se registraron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

"Para comercios la segmentación comenzó el primero de septiembre, lo que se postergó para el primero de octubre es el retiro de subsidios para aquellos que no estaban inscriptos en los N1, el resto sigue igual", dijo la funcionaria a Noticias Argentinas.

"Lo único que se modificó es N1 y aquel que no estaba inscripto, a quiénes se iba a retirar el subsidio el primero de septiembre; se le retirará el primero de octubre", aclaró.

Por su parte, recordó que los usuarios que estaban en el grupo N2 ya estaba previsto que no iban a tener aumentos y no se les iba a retirar el subsidio.

"Comerciales a partir del 1 de septiembre, sólo lo que es N1 y los no inscriptos porque hubo demora con la base de datos y los cruces de las provincias y muchas provincias nos solicitaron un tiempo más para salir a buscar a aquellos que no estaban inscriptos que ellos los tienen ubicados como de bajos recursos, nos pidieron más tiempo y se lo dimos y para organizar se decidió pasar al 1 de octubre", explicó la secretaria.

La inscripción en el RASE es para quedar asignado como grupo N2 y N3. Los que no quieren seguir percibiendo subsidio no deben completar el formulario.

Según datos oficiales, al 1 de octubre 9.824.721 hogares completaron la carga del formulario virtual desde el 15 de julio; 197.182 solicitudes fueron modificadas y 114.281 solicitudes fueron dadas de baja. Este último grupo se amplió a partir de la decisión del BCRA de quitar la posibilidad de comprar dólar ahorro a quienes perciben el subsidio de tarifas.

Unos 433.470 hogares corresponden a la tarifa 1 que son los de ingresos altos que van perdiendo los subsidios gradualmente; 5.627.097 corresponden a la tarifa 2 que son los de ingresos bajos y que mantendrán los subsidios mientras que 3.764.154 de hogares se enmarcan en la tarifa 3 de ingresos medios, mantienen los subsidios.