La Liga se juega el jueves

Anoche tuvo lugar la reunión del Consejo Directivo de Liga Rafaelina de Fútbol y quedó programada la fecha 15 del torneo Clausura de Primera A.

La misma se disputará casi de manera íntegra el día jueves. El líder, Ben Hur (38 puntos), recibirá a Sportivo Norte y se podría consagrar campeón si se dan una serie de resultados (luego quedarán dos fechas); mientras que su escolta, 9 de Julio (33) estará jugando con Bochófilo Bochazo en San Vicente.

Así se juega la fecha: Jueves: 21.30hs Ben Hur vs Sportivo Norte, Argentino Quilmes vs Dep. Tacural, Arg. de Vila vs Brown de San Vicente, Bochófilo Bochazo vs 9 de Julio; 22.00hs Atlético de Rafaela vs Atlético de María Juana, Florida de Clucellas vs Unión de Sunchales, Talleres de María Juana vs Dep. Aldao, Dep. Libertad vs Ferrocarril del Estado. Domingo: 16.00hs Peñarol vs Dep. Ramona.



ADELANTAN EN LA ZONA

La Primera B jugará un nuevo capítulo del torneo de Reválida y también tendrá juegos entre semana, entre jueves y viernes.

El programa completo es el siguiente:



ZONA NORTE: Jueves 21.30hs Sp. Roca vs Arg. de Humberto, Tiro Federal vs Ind. San Cristóbal; 22.00hs: San Isidro vs Belgrano de San Antonio. Domingo: 16.00hs Moreno vs Dep. Bella Italia. Libre: Ind. Ataliva.



ZONA SUR: Jueves 22.00hs: Juventud Unida Villa San José vs Libertad Estación Clucellas, San Martín de Angélica vs Zenón Pereyra. Viernes 16.00hs Sp. Santa Clara vs Defensores de Frontera, 16.30hs La Hidráulica vs Dep. Susana, 21.30hs Atl. Esmeralda vs Dep. Josefina.