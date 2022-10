En AMSAFE Castellanos, las mociones apuntan al paro

Se llevaron a cabo este martes por la tarde las asambleas departamentales del gremio docente de AMSAFE, de donde surgieron las mociones para llevar a la asamblea provincial que se hará mañana en horario matutino. El debate está centrado en la oferta salarial presentada por el gobierno provincial y la propuesta de devolución de los días descontados por los paros y la recuperación de los contenidos.

En el departamento Castellanos, donde los docentes debatieron fuertemente por más de dos horas respecto a la nueva propuesta, se definieron 4 mociones, en las cuales una apunta la aceptación, en tanto que las otras 3 llevan al rechazo, con medidas de fuerza. A continuación, las propuestas que se votarán en las escuelas de la ciudad y la región hasta la hora 18 de este miércoles y que serán presentadas este jueves en la asamblea para ver cuáles serán los pasos a seguir son las siguientes:

* Moción 1: aceptar y constituirse en asamblea permanente para realizar el seguimiento de las acciones concretadas. Profundizar las acciones locales para visibilizar la lucha docente.

* Moción 2: rechazo de la propuesta con paro de 48 hs y 72 hs semanales, en días rotativos hasta que haya una propuesta de recomposición salarial. Con acciones locales y regionales.

* Moción 3: rechazar la propuesta e implementar la reducción horaria con desobligación de alumnos y acciones locales.

* Moción 4: rechazar la propuesta y hacer paro de 48 hs semanales en días rotativos con asistencia a los lugares de trabajo y quita de colaboración.

En tanto, en el departamento La Capital, los maestros votaron cuatro mociones que van también desde la aceptación de la propuesta salarial del gobierno, el rechazo y dos paros de 48 horas, paro de 72 horas rotativas y paro por tiempo indeterminado. La moción 1 propone aceptar la oferta salarial, la moción 2 establece paro por tiempo indeterminado en rechazo a la propuesta, la moción 3 propone el rechazo con dos paros de 48 horas (los días 12 y 13, y 18 y 19 de octubre), mientras que la moción 4 plantea hacer un paro de 72 horas rotativas e indeterminadas comenzando el 12 de octubre.



AMSAFE ROSARIO NO AFLOJA

Mientras tanto, el secretario general de AMSAFE Rosario, Juan Pablo Casiello, manifestó este martes su rechazo de plano a la oferta salarial que realizó el lunes el gobierno provincial al señalar que, más allá de algún detalle, "es más de lo mismo" y fue contundente al justificar su decisión: "Si antes había elementos para rechazarla, ahora hay más, todavía".

En la paritaria de este lunes, el gobierno santafesino reiteró a AMSAFE (el gremio que nuclea a maestros y maestros públicos) la oferta de sostener la actual pauta salarial (39% de aumento hasta diciembre y revisión de cláusula en diciembre), que ya fue aceptada por el resto de los gremios estatales. Pero le agregó a esta propuesta el compromiso de devolución el 14 de octubre en planilla complementaria de los descuentos realizados por los días de paro. Cabe recordar que los docentes recibieron descuentos por los 11 días de huelga de agosto con quitas de entre 30 mil hasta 40 mil pesos.

En la reunión, los interlocutores de la Casa Gris también propusieron a AMSAFE el blanqueo de sumas no remunerativas de los años 2020/2021 al mes de octubre, el concurso cargos directivos y de nivel superior, y la creación de 1.237 cargos a incorporarse en la plantilla docente. A su vez, se puso sobre la mesa de negociación la puesta en marcha de una comisión salarial para analizar los escalafones docentes. Y por último, se establece que las partes volverán a sentarse a partir del 1º de diciembre para revisar el valor del salario respecto a la inflación.

Este martes, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Casiello dijo que la propuesta "es más de lo mismo. Más allá de algún detalle, es la misma oferta que rechazamos hace 20 días. En el medio, siguió creciendo la inflación y casi todos los convenios firmados después estuvieron por encima de la inflación. Si antes había elementos para rechazarla, ahora hay más, todavía". “Como conducción de AMSAFE Rosario entiendo que hay que reafirmar un camino que tiene que ver con no aceptar una nueva rebaja salarial”, afirmó el dirigente gremial.

Casiello reafirmó que "hay un evidente retroceso del salario" y explicó que "la expectativa de inflación del Banco Central para este año es de 96,5% y el gobierno nos ofrece un 77% de aumento anual. Es inaceptable". "La recaudación de la provincia aumentó por encima de la inflación, pero nos proponen un aumento de 20 puntos por debajo de la inflación. Esa es la base sobre la cual trabajaremos para arrancarle a la provincia otra propuesta", reafirmó. "La inmensa concentración que hicimos ayer fue en repudio al robo que significaron los descuentos de los días de paro (una actitud que está fuera de la ley) y en defensa del salario", recalcó al referirse a la movilización realizada a la sede local de Gobernación. Cabe señalar que la convocatoria a asamblea provincial es para este jueves a las 10:30.



ASPECTOS PRINCIPALES

DE LA PROPUESTA

Con el compromiso de no realización de medidas de fuerza por parte del personal docente representado por AMSAFE, garantizar el cumplimiento de los objetivos educativos y proponiendo la recuperación de espacios de enseñanza tendientes a hacer posible el logro de los contenidos fundamentales de cada año/grado, el gobierno santafesino plantea:

* La devolución del total de los importes descontados de los haberes del mes de septiembre de 2022, con motivo de las medidas de fuerza realizadas durante el mes de agosto y hasta el 1° de septiembre del corriente año.

* La no realización de descuentos en los haberes del mes de octubre con motivo de las medidas de fuerza efectivizadas durante el período comprendido entre el día 2 y el 30 de septiembre.

* Otorgar al personal activo del sector docente representado por AMSAFE, un incremento salarial elevándolo al 20%; más un incremento del 7% a partir del 1° de octubre de 2022; más un 7% a partir del 1° de noviembre; más un 5% a partir del 1° de diciembre de 2022.

* El día 1° de diciembre próximo las partes se reunirán a los efectos de monitorear la situación salarial en función de la evolución de las variables inflacionarias, económicas y presupuestarias.

* En caso de resultar aceptada la presente propuesta, el pago de los conceptos comprendidos en los puntos 1 y 3, se efectivizarán el 14 de octubre de 2022 mediante planilla complementaria.

* Poner en funcionamiento, dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, una Comisión Salarial con el objeto de analizar el escalafón docente con la participación de representantes sindicales y de los ministerios de Educación y Economía.

* Completar el cronograma iniciado por Decreto Nº 293/22 de transformación en cifras Remunerativas y No Bonificables, de las sumas No Remunerativas y No Bonificables otorgadas en los años 2020 y 2021, que se efectivizará en octubre del presente año, dando cumplimiento al compromiso asumido previamente de finalización durante el año 2022.