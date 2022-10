Matías Audino consiguió su quinto triunfo en la octava del Midgets Show and Power

Incorporado esta temporada a la categoría y con una sola ausencia, en la tercera fecha, Matías Audino se convirtió en indiscutido protagonista en el Midgets Show and Power.

Al mando del auto del Imoberdorf Competición, el actual campeón del Midgets del Litoral, el pasado domingo festejó su quinto triunfo del año en la categoría que desarrolla su actividad en el circuito permanente "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

En el octavo capítulo del Torneo Oficial 2022, el piloto de Villa San José, luego de escoltar en la clasificación a Leonardo Sterpone, impuso condiciones en su serie, repitió en su semifinal y ganó con autoridad en la final.

El citado Sterpone y Cristian Mattioli fueron sus inmediatos escoltas, en tanto que completaron el podio Matías Maina, Diego Bruera y Angel Gaggi.

En esta oportunidad fueron 22 los inscriptos, en una jornada que tuvo una interrupción al mediodía, prevista en el cronograma oficial.

Tras la reanudación, culminó el espectáculo aproximadamente a las 17:00 con la última bandera a cuadros, para dar lugar seguidamente a la ceremonia de premiación a los pilotos que consiguieron las mejores ubicaciones en las categorías Mini Power y Midgets Show and Power.

La carrera final se interrumpió con bandera roja cuando promediaba su recorrido a raíz de un accidente de Carlos Boscatti, cuya máquina impactó contra el muro perimetral, felizmente sin consecuencias para el piloto, que fue asistido en el mismo circuito.

Los resultados de las instancias finales realizadas el domingo fueron los que suministramos en el siguiente informe:



Mini Power (final A): 1° Gaspar Fler; 2° Benjamín Bottazzi; 3° Thiago Bottazzi; 4° Donato Calvi; 5° Saimon Cuenca; 6° Alex Ramallo; 7° Laureano Cuenca; 8° Bruno Bailetti y 9° Samuel Calvi.



Mini Power (final B): 1° Santiago Boscatti; 2° Gonzalo Rinaudo; 3° Ezequiel Coria; 4° Milo Guntren; 5° Santiago Maina; 6° Leandro Lovera y 7° Bruno Acosta.



Midgets Show and Power (final A): 1° Matías Audino, 75,208 Km/h; 2° Leonardo Sterpone; 3° Cristian Mattioli; 4° Matías Maina; 5° Diego Bruera; 6° Angel Gaggi; 7° Jeremías Molardo; 8° Adrián Bonafede; 9° Cristian Fernández; 10° Germán Gorlino; 11° Román Bertone; 12° Héctor Heit; 13° Darío Pairone; 14° Germán Mathier; 15° Pablo Bailetti y 16° Carlos Boscatti.



Midgets Show and Power (final B): 1° 1° Jesús Ceragioli, a 76,447 Km/h; 2° Joaquín Beccaria; 3° Matías Giordano; 4° Marcos Zurvera y 5° Germán Perotti.



PARA AGENDAR

Se anuncia para mañana jueves la revisión técnica abierta de los tres primeros de la final A de la categoría Mini Power.

Dicha verificación se realizará entre las 20:00 y las 21:00 en el local comercial de Bottazzi D.A.P., en bulevar Santa Fe 1755 de esta ciudad.

Una vez concluido ese trámite se llevará a cabo una reunión con la asistencia de pilotos, padres y preparadores en el mismo lugar.