Argentinos ya compraron este año US$2.196 millones

El Banco Central reveló que en lo transcurrido del año, los argentinos compraron dólares oficiales por un total de US$2.196 millones, lo cual representa un incremento del 36% respecto del año pasado. Los datos figuran en el Balance Cambiario de la entidad, el cual refleja la entrada y salida de divisas del país, como producto del comercio exterior y de diferentes pagos y cobros de las empresas.

Los números se conocen mientras el equipo económico busca poner en marcha mecanismos para frenar salida de divisas de parte de los argentinos que viajarán a Qatar a ver el Mundial 2022.

En el balance de los primeros ocho meses del año, el Central reporta liquidaciones de exportaciones por un total de US$59.108 millones y pago de importaciones por US$48.119 millones con un superávit de US$10.989 millones.

Según muestran los datos oficiales, el sector energético ha demandado este año ya un total de US$10.460 millones, lo que representa el 17,7% del total de divisas generadas por los exportadores.

De ellos, US$6.940 millones corresponden a importaciones de petróleo (fuel oil para plantas de generación), US$3.391 millones, en electricidad y US$129, en gas.

El segundo gran demandante de dólares de la economía es el sector químico, que en lo que va del 2022 hizo pagos al exterior por US$6.901 millones.

Por otro lado, el complejo automotriz es el tercer demandante con US$6.636 millones, el cual incluye autos terminados y componentes. Este complejo industrial ingresó dólares por exportaciones, en lo que va del año por US$5.303 millones, lo que marca una balanza sectorial deficitaria.

Por otra parte, en maquinarias y equipos las empresas han importado este año por US$4.136 millones, en tanto que el complejo oleaginoso hizo lo propio por US$3.335 millones.

Frente a ello, el ministro de Economía, Sergio Massa, se dispone a anunciar una mejora en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), con el cual se prevé que los importadores van a tener una fecha cierta en la cual van a poder comprar dólares para enviar a sus proveedores en el exterior.

Las empresas se han quejado en los últimos meses de que a pesar de contar con la aprobación de la documentación los bancos le niegan la venta de divisas aduciendo de que están excedidas de los límites dispuestos por el Banco Central para 2022.



CUPO RENOVADO

Con el comienzo de octubre, se renueva el cupo para comprar hasta U$S200 de ahorro que permite el Banco Central de la República Argentina a través de las homebankings.

El acceso a este dólar para tenencia ha sufrido en el último mes más restricciones a causa de la prohibición de acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) de los usuarios que se hayan anotado en el registro para la solicitud de subsidios a los servicios de Luz y Gas.

El dólar ahorro es el más barato del mercado, cotizando a un precio de $255 con el recargo impositivo según los principales bancos comerciales del país. El denominado dólar ahorro, es la cotización del dólar oficial, mas la suma de un 30% en concepto de impuesto PAIS y un 35% en concepto de anticipo de impuestos. De allí que a la suma de los $155 que cotiza el dólar se paga un costo final de 255.75 al sumarle el 65% antes mencionado.

No obstante, es importante remarcar que luego los contribuyentes podrán recuperar el componente de percepción del 35%, ya sea computándolo contra impuestos, como el impuesto a las Ganancias o Bienes Personales, o si el contribuyente no paga ninguno de esos impuestos, mediante un mecanismo de recupero en cuenta, a tramitar el año próximo.

Así y todo, el dólar ahorro sigue siendo inferior al resto de las cotizaciones de los dólares legales habilitadas al público como puede ser el dólar MEP o el contado con liquidación, a los cuales hay que acceder mediante operaciones bursátiles.

Estas cotizaciones se encuentran en el orden de los $296 el dólar contado con liqui, y $298 el MEP. Respecto del dólar blue, también hay un considerable ahorro, ya que está cotizando en 284 pesos.

Otras de las cuestiones para tener en cuenta a la hora de comprar los dólares para tenencia es el consumo con las tarjetas de crédito de bienes y servicios dolarizados o las compras que se pueden haber hecho en viajes al exterior, ya que los mismos te quitan cupo de los U$S200. Es muy común intentar comprar los U$S200 completos y que los portales de los bancos rechacen la operación por no tener cupo, olvidando algunos gastos que están dolarizados en los que incurrimos como puede ser la membresía de Spotify, Netflix u otros servicios similares.



LIMITACIONES

Mes a mes las limitaciones se van sumando y septiembre no fue la excepción. Se incorporó la limitación a aquellos que solicitaron mantener los subsidios de energía. Según las normativas vigentes, no pueden acceder las siguientes personas:

-Aquellos que compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días.

-Quienes cobraron salarios a través de la Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP).

-Los beneficiarios de planes sociales, incluida la AUH.

-Los Contribuyentes monotributistas que hayan solicitado créditos a tasa subsidiada, ni los dueños de pymes que hayan recibido los créditos con tasas subsidiadas al 24%.

-Los Cotitulares de cuentas bancarias.

-Quienes gastaron con tarjeta el cupo de u$s 200, tanto en compras al exterior como servicios como Netflix o Spotify en dólares.

-Quienes tengan planes de pago a 12 meses por refinanciaciones con tarjeta de crédito.

-Los que refinanciaron créditos personales, prendarios o hipotecarios con los bancos.

-Las Personas que cobraron el Refuerzo de Ingresos.

-Los que solicitaron mantener el subsidio a la Luz, Agua y Gas,.

-Los que no tengan ingresos declarados – En este caso los bancos hacen el control por cuestiones de lavado de activos.

Para acceder a la compra del dólar ahorro, siempre que no estén dentro del grupo detallado anteriormente, podrán verificar la habilitación por medio de la Certificación Negativa de ANSES, comprobante que tiene una validez de 30 días y se puede consultar en el siguiente link: https://www.anses.gob.ar/consulta/certificacion-negativa. (NA)