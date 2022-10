Manes volvió a criticar a Macri y armó un gran lío

El diputado nacional de la UCR Facundo Manes volvió a criticar al ex presidente Mauricio Macri, al sostener que durante su gestión hubo "populismo institucional", lo cual derivó en un vendaval de respuesta de referentes del PRO en defensa del fundador del partido amarillo y provocó que el neurocirujano se mostrara "sorprendido" por las reacciones.

"Estoy orgullosa del gobierno del Presidente Macri. Demostramos que hay otro camino y que JxC necesita mucha más fuerza para hacer esos cambios", dijo la diputada macrista Silvia Lospennato, en alusión al neurocientífico.

"Desde 2017 en cada elección los argentinos nos están dando esa fuerza en el Congreso. Es JxC 2023 al que no le guste que siga su rumbo", agregó la secretaria parlamentaria del interbloque opositor.

En la misma entrevista televisiva, Manes afirmó que tanto la vicepresidenta Cristina Kirchner como el ex mandatario Macri "representan a dos minorías" y "no dejan pensar otro país".

En ese sentido, se mostró "sorprendido" por el revuelo que se generó a raíz de su crítica a Macri, ya que no imaginó que "iba a hacer tanto lío".

"No me imaginé que iba a hacer tanto lío", expresó Manes en declaraciones a Todo Noticias (TN), donde se lo vio un tanto nervioso tras referirse a sus dichos del domingo en LN+.

Sin dejar a un costado su pensamiento, reafirmó su idea, aunque bajando un poco el tono: "El Gobierno de Macri llegó con obligación de sanear las cloacas de los servicios de inteligencia, ciertos aspectos de la influencia del poder político en la Justicia, lamentablemente es una deuda que tenemos que reconocer".

"No estoy tensionando a Juntos por el Cambio, al contrario", se atajó el legislador opositor.

Además, se refirió a las críticas que recibió desde las redes sociales por parte de los trolls y dijo ser "atacado por un sistema que ves coordinado, masivo". Luego, continuó: "No hay modernización en Argentina sin modernización de las instituciones".

Manes consideró que el país "tiene populismo institucional" y remarcó que "las instituciones son la clave para el desarrollo económico del país". Posteriormente, se refirió sobre por qué ningún referente de la UCR salió a bancarlo cuando fue apuntado por miembros del PRO. "Públicamente es generar más tensión, me parece muy prudente que no se escale esto. Esta tensión permanente de la política sin ideas, atacando a las personas no va", reflexionó. .

Al ser consultado sobre si con sus declaraciones estaba "tensionando el espacio", el diputado recordó cuando en la campaña electoral en 2021 invitaba a añadir a "sectores populares" a la coalición y generar internas. "Me acusaban de que si hacía la interna era funcional al kirchnerismo, y yo decía que no. Al hacer una PASO expandimos los votos", afirmó.

Por su parte, el diputado Fernando Iglesias compartió pasajes del reportaje del domingo a Manes, en el que el diputado radical se refirió, entre otras cosas, a las tareas de espionaje a dirigentes propios que hubo durante la gestión de Macri. "El video lo dice todo. No hay nada que agregar. Lo de Manes es inaceptable. El único objetivo posible de una declaración como esta es romper la oposición", disparó el porteño del PRO, quien no se quedó en la crítica al neurocientífico sino que apuntó en general a la UCR, y en particular al presidente del partido centenario, Gerardo Morales. "Esto es lo que piensa la @UCRNacional o el diputado @ManesF habla a título personal? Tiene algo que decir @GerardoMorales, presidente del partido?", sumó Iglesias en otro tuit.

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Leonor Martínez Villada repudió "las declaraciones demagógicas de @ManesF acusando de ‘populismo institucional’ a la gestión de @mauriciomacri".

También el líder de La Libertad Avanza, el diputado nacional Javier Milei, se hizo eco de los dichos del radical, y volvió a negar que las acusaciones que le imputan de querer quebrar la unidad de Juntos por el Cambio a partir de sus gestos de acercamiento al ala dura del PRO. "Después dicen que yo trabajo para que se rompan… muchachos, no me culpen de sus profundas divisiones…", lanzó el liberal de derecha.



BULLRICH TAMBIÉN

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno de Cambiemos fue "el primero que rompió con la hegemonía populista". De esta manera, se defendió de las críticas del diputado Facundo Manes a la gestión de Mauricio Macri.

"El primer gobierno de Cambiemos, con aciertos y errores, fue el primero que rompió con la hegemonía populista", expresó la ex ministra de Seguridad en su cuenta de Twitter. Y siguió: "Enfrente tenemos a un enemigo implacable. Aquellos que defendemos la libertad, el imperio de la ley y la democracia, no podemos dudar de qué lado estamos".

"El primer gobierno de Cambiemos, con aciertos y errores, fue el primero que rompió con la hegemonía populista. Enfrente tenemos a un enemigo implacable. Aquellos que defendemos la libertad, el imperio de la ley y la democracia, no podemos dudar de qué lado estamos", dijo Bullrich. (NA)