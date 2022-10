Mensajes y silencios del Gobierno respecto a Lula

Tras el triunfo de Luiz Inacio Lula da Silva en primera vuelta en las elecciones de Brasil sobre Jair Bolsonaro, distintos actores del Gobierno argentino, entre ellos el presidente Alberto Fernández, saludaron al líder del Partido de los Trabajadores (PT), sin embargo, llama la atención el significativo silencio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien, hasta el momento, no emitió palabra.

"Felicito a mi querido Lula por su triunfo en primera vuelta y hago llegar mi sincero respeto al pueblo de Brasil por su profunda expresión democrática", expresó el jefe de Estado desde su cuenta de Twitter, a pesar de los últimos cuestionamientos que el ex mandatario brasilero hizo sobre la negociación argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El tuit emitido por Alberto Fernández fue compartido por ministros y funcionarios de su entorno como el canciller Santiago Cafiero y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. También envió su felicitación el ministro de Economía, Sergio Massa, mediante la publicación de un breve mensaje acompañado de una foto de ambos bajo la leyenda "inmenso Lula".

Al momento, la vicepresidenta no hizo público su saludo y, según supo NA, no se comunicó con el líder del PT. Desde La Cámpora celebraron el triunfo del ex presidente con un video en el que se lo ve a Lula da Silva junto a Néstor y Cristina Kirchner y que recupera fragmentos en los que el obrero metalúrgico cuestiona al FMI.

"América del Sur no nació para ser pobre eternamente. Usted gobierna para cuidar al pueblo y el pueblo que uno cuida es aquel más pobre. Tenemos que cuidar a las personas más pobres, el rico no necesita del Estado", se lo escucha decir durante un fragmento de las sucesivas imágenes.

El video tiene una extensión de 1.57 minutos, se lo ve al ex mandatario cuestionar además los discursos de odio y se muestra optimista de cara al futuro. "Compañero Lula: felicitaciones por la gran elección, por la demostración de templanza y de decisión", reza la publicación que acompaña la pieza audiovisual.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se plegó a los mensajes en apoyo al candidato que deberá volver a medir sus fuerzas contra Jair Bolsonaro en segunda vuelta el 30 de octubre. "Felicitaciones al pueblo de Brasil por la jornada democrática", afirmó Kicillof.

En la misma línea, el diputado Leopoldo Moreau enfatizó en que la victoria de Lula sobre Bolsonaro es también un triunfo contra el lawfare y la persecución judicial y mediática. "Lula no sólo derrotó a Bolsonaro. También derrotó al Lawfare, a la persecución mediática y judicial, a la mentira, a la infamia y a la estigmatización. Un pueblo y un liderazgo que lo intérprete pueden hacerlo", tuiteó.



SCIOLI

Daniel Scioli destacó el triunfo en primera vuelta del expresidente Lula da Silva y que confiaba en que "iba a alcanzar cerca del 50%" en las Elecciones de Brasil, donde se desempeña como embajador argentino. Sin embargo, también aseguró que no le sorprendió la performance del actual mandatario Jair Bolsonaro: "No lo veía abajo del 40%".

En ese sentido, el representante diplomático se expresó de esa manera "por lo que se percibía en las calles". Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 48,4%, alrededor de 57 millones de apoyos de los 118 millones emitidos. Por su parte, Bolsonaro, representante del Partido Liberal, alcanzó el 43,2%, poco más de 51 millones de los votos totales. (NA)