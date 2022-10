Atlético superó a Unión

Anoche, Atlético de Rafaela y Unión de Sunchales, cumplieron con el juego pendiente de la fecha 13 del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. El juego quedó en manos de la ‘Crema’, que con goles de Agustín Alfano (40m PT y 49m ST) se impuso por 2 a 0 ante los ‘Bichos Verdes’, encuentro jugado en el predio Tito Bartomioli.

En Reserva el conjunto rafaelino goleó al sunchalense por 6 a 0.



LAS POSICIONES. Ben Hur 38, puntos; 9 de Julio 33; Atlético de Rafaela 27; Ferrocarril del Estado 24; Arg. Quilmes 24; Brown San Vicente 23; Dep. Tacural 21; Dep. Ramona 20; Dep. Libertad 20; Sportivo Norte 19; Peñarol 19; Dep. Aldao 16; Unión 16; Florida de Clucellas 15; Arg. de Vila 15; Atlético María Juana 13; Bochazo 8; Talleres María Juana 4.



PRÓXIMA FECHA (15º): Bochófilo Bochazo vs. 9 de Julio; Quilmes vs. Dep. Tacural; Argentino de Vila vs. Brown; Florida vs. Unión; Talleres vs. Dep. Aldao; Atlético de Rafaela vs. Atlético María Juana; Libertad vs. Ferro; Peñarol vs. Dep. Ramona y Ben Hur vs. Sp. Norte.