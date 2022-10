Prisión preventiva por 60 días para el imputado por abuso

Quedó en prisión preventiva un joven de 20 años, cuyas iniciales son NAS, al que se investiga como autor del abuso sexual sufrido por un niño de 8 años en el barrio 2 de Abril, en un hecho ocurrido el lunes de la semana pasada. La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Guillermo Loyola e impuesta por 60 días por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, en una audiencia que se desarrolló el domingo en los tribunales rafaelinos.

El fiscal valoró que “el magistrado sostuvo que las evidencias aportadas por la Fiscalía son suficientes para acreditar en esta etapa del proceso judicial la probable autoría por parte del imputado”. Asimismo, planteó que “se contemplaron los riesgos procesales de que el hombre investigado quedara en libertad y que, de ser condenado, le correspondería una pena de cumplimiento efectivo”.

Loyola manifestó que “a partir de un acuerdo previo, el imputado y un adolescente pasaron a buscar a la víctima con el objetivo de atentar contra su integridad sexual”, y agregó que “fue durante la tarde del lunes de la semana pasada”.

El representante del MPA relató que “el hombre investigado y su acompañante llevaron por la fuerza al niño hasta un descampado ubicado junto a las vías del ferrocarril, frente al Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) en el barrio 2 de Abril de Rafaela”.

Loyola remarcó que “el adolescente cometió el abuso mientras el hombre imputado sostenía a la víctima por la espalda para que no pudiera resistirse al ataque y hacía señales para que quienes estaban en las cercanías se acercaran a agredir al niño”. En tal sentido, el fiscal añadió que “otra persona que aún no fue identificada también abusó del menor”.

Además, en la audiencia se expuso que “el adolescente amenazó a la víctima para que no hablara con nadie sobre lo sucedido”. Al respecto, precisó que “le dijo que si lo hacía, los iba a matar a él, a su padre y a otros integrantes de su familia”.

“Las conductas ilícitas llevadas a cabo por los atacantes tuvieron entidad para desviar el normal desarrollo de la sexualidad del niño agredido”, aseguró Loyola.



CALIFICACIÓN PENAL

El imputado es investigado como coautor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado (por la intervención de dos o más personas y por la intervención de un menor de edad) y de promoción a la corrupción agravada (por la edad de la víctima, por el uso de violencia y amenazas y por la participación de un menor de edad).



EN BARRIO ITALIA

Por otra parte, el domingo por la noche ingresó una denuncia al 911 ante un supuesto abuso efectuado por un hombre con dos menores de 9 años como víctimas. El presunto responsable fue detenido por la policía y trasladado a la Comisaría 13 luego de ser reconocido por las víctimas y los vecinos en un sector de barrio Italia, a la vez que se secuestró un teléfono celular con el que se había filmado a las menores.