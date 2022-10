Ezequiel Medrán tras el 1-1 con Güemes: “El punto es positivo”

Atlético de Rafaela empató como visitante ante Güemes de Santiago del Estero, en un partido que terminó 1 a 1. Pese a no poder lograr los tres puntos, algo que no pudo conseguir a lo largo de todo el 2022 jugando de visitante, Ezequiel Medrán quedó conforme con el rendimiento de sus jugadores. Además, analizó el final de torneo, ya con el objetivo alcanzado, la posibilidad que se le brinda a los más jóvenes y lo que se viene.

Cuando el DT fue consultado por su primer análisis tras el empate alcanzado, aseguró que: “Sabíamos que íbamos ante un rival complicado, un terreno complejo, duro, seguramente y más allá de lo estratégico sabíamos que visitábamos a un equipo que definía su último partido de local, que se iba a querer entregar por completo ante su gente. Nosotros veníamos de lograr la fecha pasada un triunfo que nos permitió asegurar la permanencia, se trabajó en la semana porque hay que insertarse nuevamente en lo que pide el final del torneo y queremos terminarlo bien, y en líneas generales siento que el punto es positivo”.

Además, en conferencia de prensa, señaló: “Estuvimos los primeros 25 minutos del PT bien metidos en partido, trabajándolo de igual a igual, donde tuvimos nuestros momentos, en el cierre del PT se adueñaron un poco del juego; lo climático también creo que influyó en algo, ellos más acostumbrados a jugar con el clima que se jugó, el conocimiento de la cancha. El partido estaba bien trabajado, dentro de lo que pensábamos. En el ST también tuvimos nuestras situaciones, ellos fueron efectivos en hacer el gol, empezamos a hacer variantes pensando en buscar el empate, adelantamos las líneas, corrimos riesgos, ellos tuvieron dos situaciones de mano a mano donde podrían haber tal vez definido el partido, el arquero resolvió bien y nos mantuvo en partido, tuvimos la suerte de alcanzar el empate con una pelota parada, trabajada”.

Pese a no haber podido quebrar la racha sin poder ganar de visitante en el año (ya son 21 partidos con 8 empates y 13 derrotas), Medrán rescató aspectos positivos: “Era la última bala, no la pudimos aprovechar pero es un parte de un todo. Siento que haber logrado el objetivo la fecha pasada, fue un estrés muy grande, a veces, estas semanas, no son fáciles. Se termina sumando, quedó la cuenta pendiente de ganar de visitante pero por cómo se dio el partido creo que es bueno”. Y luego sumó: “Teníamos bajas por suspensión, por lesiones. Subieron chicos, debutó Ceccherini, terminó jugando Gino Albertengo, Alfano, Costamagna, en el banco Alassia, todos chicos del club que en este tramo final pueden tener minutos y ganar experiencia”.

Y en relación al futuro, ya con la continuidad del DT cerrada para 2023, el propio Ezequiel comentó: “Lo que hablamos con los directivos fue de enfocarnos en tener a disposición al plantel completo, finalizado el torneo se tomarán decisiones, ya todos más tranquilos, de cara al futuro y encarar todo lo que se viene”.

Al consultarle si la posibilidad que van sumando los más chicos tiene que ver con la apuesta por parte del club para la próxima temporada, el entrenador declaró: “Atlético se caracteriza por darle oportunidades a los chicos, estará en ellos saberlas aprovechar. Tenemos chicos muy jóvenes, de entre 18, y estamos escasos con el promedio de edad de 20,21. Pero si tenemos la posibilidad de contar con esos chicos a través de su rendimiento, de poder darle minutos, seguir formándose a nivel físico es importante. Atlético es una linda vidriera, una linda oportunidad y estará en ellos saber aprovecharla. Conmigo siempre van a jugar los que mejor estén, tenga 18 años o más. Luna fue al Sub-20 eso es muy importante, es bueno para la institución”.

Haciendo un análisis del torneo, y de aquellos elencos que se encuentran en los puestos de Reducido, que pelearán por el segundo ascenso, Medrán apuntó: “Los que están ahí es por merecimiento a lo largo del año, no hay dudas. El torneo es largo, duro, extremadamente competitivo, difícil de local, de visitante. Atlético tiene lugar donde merece”. Y agregó: “Desde que hemos llegado nos hemos sentido cada día más cómodos, muchos frente por resolver, permanentemente, y en este tramo final nos encuentra en un conocimiento mutuo, dirigencial, cuerpo técnico, jugadores, y en nuestra casa hubo un feeling muy importante en esta recta final donde la gente se empezó a identificar con el equipo, se mantuvo la localía fuerte, uno como técnico quiere cuidar la casa, ganar, y eso en el tramo final de los últimos 6 partidos ganamos 5, es algo positivo, ahora queremos cerrar con nuestra gente de la mejor manera, sabemos que no es lo ideal pero el fútbol a veces te lleva a estos momentos y tenés que tener la capacidad de salir ilesos, siento que en esos momentos complejos, donde realmente estuvo difícil, tuvimos la tranquilidad de caminar esto para salir”.