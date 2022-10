El gobierno propuso devolver los días descontados y sumas al básico

En la tan esperada reunión paritaria celebrada este lunes en el Ministerio de Trabajo, el gobierno santafesino reiteró a AMSAFE (el gremio que nuclea a maestros y maestras públicos) la oferta de sostener la actual pauta salarial (39% de aumento hasta diciembre y revisión de cláusula en diciembre), que ya fue aceptada por el resto de los gremios estatales. Pero le agregó a esta propuesta el compromiso de devolución el 14 de octubre en planilla complementaria de los descuentos realizados por los días de paro. Cabe recordar que los docentes recibieron descuentos por los 11 días de huelga de agosto con quitas de entre 30 mil hasta 40 mil pesos.

Tras pasar a cuarto intermedio, la discusión salarial se retomó por la tarde. Allí, los interlocutores de la Casa Gris también propusieron a AMSAFE el blanqueo de sumas no remunerativas de los años 2020/2021 al mes de octubre, el concurso cargos directivos y de nivel superior, y la creación de 1.237 cargos a incorporarse en la plantilla docente. A su vez se puso sobre la mesa de negociación la puesta en marcha de una comisión salarial para analizar los escalafones docentes. Y por último, se establece que las partes volverán a sentarse a partir del 1º de diciembre para revisar el valor del salario respecto a la inflación. El gobierno tiene establecido que la docencia esté al frente de las aulas hasta el 23 de diciembre dictando clases para recuperar así los días perdidos por los paros. Una vez finalizada la reunión, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, destacó la propuesta presentada por el gobierno. Y además, quedó establecido que la asamblea provincial del gremio para definir si acepta la oferta oficial será el jueves. “Había que devolver los descuentos, no podíamos permitir que el gobierno nos meta la mano en el bolsillo. No podemos admitir que haya compañeras y compañeros que hayan sufrido descuentos de hasta 100.000 pesos”, dijo Alonso.



LA PROPUESTA

Este lunes 03 de octubre de 2022, en el marco de la paritaria docente, el gobierno de la provincia de Santa Fe

formuló la siguiente propuesta sujeto a su aprobación:

● Devolución del total de los importes descontados de los haberes del mes de septiembre y la no realización de descuentos en los haberes de octubre con motivo de las medidas de fuerza realizadas.

● Pago por planilla complementaria. El pago de los conceptos de devolución de descuentos y aumento salarial se efectivizarán el día 14 de octubre de 2022 por planilla complementaria.

● Un 39% de aumento con relación a valores de febrero 2022, según el siguiente detalle:

- A partir de septiembre 2022 un incremento del 20% (Se adiciona 12% al 8% decretado); a partir de octubre 2022 un incremento del 7%; a partir de noviembre 2022 un incremento del 7%; a partir de diciembre 2022 un incremento del 5%.

● Cláusula de revisión: el día 1° de diciembre del corriente año, las partes se reunirán a los efectos de monitorear la situación salarial en función de la evolución de las variables inflacionarias, económicas y presupuestarias.

● Blanqueo del salario: completar el cronograma iniciado por Decreto N° 293/22 de transformación

en cifras Remunerativas y No Bonificables, de las sumas No Remunerativas y No Bonificables otorgadas en los

años 2020 y 2021, que se efectivizará 100% en el mes de octubre del presente año.



"TIENE TODO PARA SER ACEPTADA "

Posteriormente, apenas terminada la reunión, el ministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri, dialogó con los medios y expresó que "se propone una revisión salarial que se dará al 1º de diciembre, de modo que contempla el 77% de aumento desde marzo pasado. También hay un esquema de recuperación de los días sin actividad, con la presencia de los maestros hasta el 23 de diciembre. Y con la aceptación, liquidaremos los días descontados el 14 de octubre, además del aumento, es decir que agregaríamos el 12 por ciento que no cobraron para completar el 20 por ciento de la última oferta salarial que se consagró para el mes de septiembre. Es importante también la constitución de una comisión salarial y el blanqueo de todas las sumas remunerativas que se otorgaron a octubre", enumeró el funcionario.

A la hora de calificar las tratativas, Pusineri no dudó en calificar que "se trata de una muy buena propuesta que creemos que tiene todo para ser aceptada" y mencionó que con la recuperación del espacio de diálogo se pudieron sintetizar posiciones y se privilegió un tema "crucial que son las clases. Pusimos énfasis en que los chicos y chicas estén en las aulas". El ministro dijo que si bien en la oferta a AMSAFe no se modificó la pauta salarial aceptada por el resto de los gremios estatales (Sadop, Amet, UDA, UPCN y ATE) "el blanqueo será más oneroso y significa que la provincia poner más dinero". Como síntesis, el titular de la cartera laboral resumió: "Está todo dado para que se normalicen las clases hasta el fin del ciclo lectivo".



PREVIA CON RECLAMOS

Con una manifestación fueron recibidos los asistentes a la paritaria. Frente a la sede de la cartera de Trabajo, docentes se manifestaron sobre calle Rivadavia con pancartas y carteles en rechazo al descuento que sufrieron en sus sueldos de parte del gobierno. Los nucleados en la agrupación "4 de Abril" se apostaron sobre la calle, lo que derivó en una reducción de la calzada. En tanto, la seccional Rosario de Amsafe realizó este lunes un acto masivo en la plaza San Martín, frente a la sede de gobernación de esa ciudad, en donde se reiteró el reclamo de otorgar mayor aumento para los docentes y se manifestó el rechazo al descuento de los días de paro. Por esta movilización, se decidió desobligar a los alumnos de las escuelas públicas entre las 10 y las 15.