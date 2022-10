Para Gesse, "el esquema de subsidios es una perversión"

El Partido Demócrata Progresista organizó este lunes en su sede de calle Maipú la charla ¿Tarifazo sí o no? ¿Cuánto nos afecta? ¿Qué podemos hacer? La misma estuvo a cargo de Verónica Geese, ex secretaria provincial de energía, quién brindó un pantallazo sobre lo que se viene en cuanto a los subsidios, en especial el correspondiente a la luz, y lo que hay que saber. La resolución del gobierno nacional respecto a la llamada segmentación tarifaria implicará mucho más de lo que hasta ahora se ha informado por parte del gobierno provincial. El segmento 1 y los sectores productivos tendrán fuertes incrementos de las tarifas de energía eléctrica y de gas, especialmente llegando el verano. El impacto económico de estos aumentos debe preverse porque, además de impactar en la factura de cada usuario, será dinero que deje de circular por la economía local. Es urgente que se impulsen políticas públicas de eficiencia energética en todos los órdenes, nunca debieron detenerse y ahora son indispensables.

En relación a este tema, la disertante especificó que "uno de los mayores impactos que vamos a tener en Santa Fe es en el sector industrial, comercial y de servicios pyme, que ya desde el 1 de septiembre está sufriendo este aumento. La proyección es septiembre-noviembre-enero y hay otros aumentos en el medio que también si se dan van a desmejorar muchísimo la situación y van a impactar muy duramente. Uno puede pensar y hacer una comparación entre enero de este año y lo que va a ser enero del año que viene, en las tarifas o facturas en cuanto al consumo similar, que muy probablemente exista entre un 120% a 150% y tal vez más si la EPE suma sus propios aumentos". Respecto al consumo familiar, la esperancina sostuvo que "está el tema de que si estas dentro de la segmentación o no, si la gente se ha anotado o no. En la provincia la EPE tiene hoy 1.350.000 usuarios aproximadamente. De ese total, hay 650.000 que van a sufrir los aumentos, es decir que o son segmento 1, que somos los que no nos anotamos en este registro o que si nos anotamos no nos dieron el subsidio porque no cumplimos las condiciones más los comercios e industrias pequeñas de barrio. La mitad prácticamente de los usuarios de la EPE va a sufrir todo el aumento. Esto es lo importante a destacar, pero no para asustar y cómo se van a remarcar los precios para acomodar esto, sino porque es momento en que los estados, tanto el nacional como el provincial y el local, van a recaudar mucho más por estas tarifas, van a recaudar más por impuesto, por IVA, más ingresos brutos, van a recaudar también más del 6% de la tarifa eléctrica que es para la municipalidad, y que todo eso vaya a políticas de beneficencia energética. Eso es lo que es lo que hay que pedir, porque se puede consumir menos y hay que implementar planes. Cuando fui secretaria de estado de energía en la gestión anterior teníamos muchos planes funcionando, de renovables y de eficiencia energética, y eso tiene que volverse a implementar, porque a la gente hay que acompañarla en estos momentos, ya que hay muchos que no saben qué hacer y hay mucho para hacer. Hay muchos profesionales que se dedican a esto, que se formaron en los cursos que nosotros hicimos y que pueden ayudar a los comercios de barrio. Los centros comerciales e industriales también pueden implementar estas herramientas con ayuda o financiación estatal, sobre todo porque van a recibir más dinero como para invertirlo en algo que dure, como los buenos equipamientos, las mejoras en las costumbres, enseñarle a la gente cómo consumir la energía para que gaste realmente menos".

Luego Gesse agregó que "se trata de una oportunidad porque sabemos que el esquema de subsidios es una perversión, porque casi los 17 mil millones de dólares que vamos a gastar los argentinos este año en subsidios a la energía no va a ser mágica, eso sale de la inflación. Entonces, son los más vulnerables económicamente son los que tienen mayor costo de inflación. Es perverso porque está hecho para que supuestamente los más vulnerables no sufran tanto los aumentos de la energía y en realidad terminan pagándola por otro lado. Pero claro, cuando se implementaron era para no pagar el costo político los gobiernos de ese momento de esos aumentos. Por eso hay que salir del esquema, y es bueno que los mismos que nos metieron en esto paguen el costo político de salir y decir que 'estuvimos equivocados todos estos años porque hacer esto ahora es decir que desde el 2005 en adelante, con distinta magnitud, estuvimos equivocados'. 'Hace años que los estamos engañando', eso es lo que nos están diciendo ahora".

Sobre cómo las pymes pueden buscar ayuda, la asesora y consultora de energía expuso que "primero deben buscar un buen profesional capacitado para realizar una gestión en la eficiencia energética, industrial, comercial, etc. En Rafaela, en la UNRaf existe una diplomatura en eficiencia energética, con lo cuál hay gente que se está formando para esto desde hace muchos años. Habría que aprovechas esos conocimientos y crear, por ejemplo, un registro o un listado, y que el municipio lo avale, que figure la gente que está capacitada para esto, ya que también es importante el valor de la política local". Y para el ciudadano común, el consumidor, que no sabe cómo proceder, Gesse respondió que "primero hay que asesorarse, primero en la compra de algún equipo. Sabemos que debemos comprar el equipo que mejor performance de eficiencia energética tenga, es decir el A, AA o el triple AAA. A veces, por muy poca diferencia de dinero tenés un mejor equipo y más en los lugares como los nuestros que estamos expuestos a tan altas temperaturas. La diferencia después se amortiza rápidamente, sobre todo los que vamos a ser segmento 1. Y los que son segmentos 2 y 3 deberían hacer eficiencia energética igual pero no van a tener aumentos prácticamente, entonces hay que apuntar al segmento 1 para que haga mejores inversiones a la hora de comprar equipos y que también empiecen a mirar cómo están sus casas, porque tiene mucho que ver la infraestructura. Por eso hubiera sido muy bueno que se implementara la ley de etiquetado de viviendas (si consume mucha energía o no) que tanto promulgamos en nuestra gestión y que recién hace 2 meses que la reglamentaron pero que aún no está en funcionamiento".

Por último, si está de acuerdo con esta medida, Gesse opinó que "hace un año que están con esto y todavía no lo han podido implementar. Por más que esté de acuerdo en la cuestión de salir del esquema de subsidio, están haciendo un despiole total. Supuestamente, a partir del 1 de septiembre empezaban a regir los aumentos para los de segmento 1, pero antes de ayer sacaron una medida que dice que no, que va a ser el 1 de octubre. Y así vamos yendo para cualquier lado. ¿Si sabías que no lo ibas a poder implementar, porque no hacerlo en más tiempo? Lo que pasa es que tan urgidos por ciertas presiones del fondo monetario, pero la realidad que en energía hay que tomar medidas claras y rápidas y tal vez lo mejor hubiese sido un 10% este mes, un 15% el mes que viene y así. Según lo que nos dicen, sí o sí se tiene que hacer, pero este año no es mucho lo que se puede recuperar. Salvo que el FMI diga mañana que no se implemente, pero ya sería una burla al usuario. Haber hecho un registro y que todo quede sin efecto sería un fracaso total de la política. Espero que de alguna forma lo implementen, aunque hubiera preferido que sea más gradual y seguro".