Sensaciones y sentimientos

FACUNDO CABRAL. ESENCIA Y MODOS



POR HUGO BORGNA



“No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal”.

Tipificar la producción de Facundo Cabral es una tarea casi imposible. No se sabe por dónde comenzar, y ni siquiera si existe el instrumento que pueda medir semejante catarata volcánica. “Vuele bajo porque abajo está la verdad, eso es algo que los hombres no aprenden jamás” dice, determinando un punto de mira que permite abarcar a cada uno y a los demás.

Para definir a Facundo Cabral con precisión, y a su medida, habrá que tener en cuenta su propia guía: “no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad”.

Ubicado “abajo” en la sociedad, menciona personajes de la vida diaria y el trabajo “Federico colectivero”, “Juan el pobre” o “Mimí la vedette” (a la que nadie daría que tiene 16). También reclama actitudes a la gente común (“Tiene la culpa el que se calla que el mundo vaya pa’ atrás”) y pide comprensión para algunos actos (“Al ladrón, al ladrón al ladrón, que justo en Nochebuena me robó. Qué tremendo y maldito ladrón, tomó un café con leche y escapó”). No se salva tampoco la Señora Moralina, esa que “baila en el club privado un poco más que descalza”.

Se puede decir que desea un mundo a su medida, pero ¿la tiene? En una determinada canción enfoca directamente los laberínticos prejuicios sociales que, decididamente él no acepta.

“Señora de Juan Fernández, haga el favor de no tratarme así: no crea que por la barba soy un sujeto de muy mal vivir. No crea que todos los hombres deban vestirse como su marido; los tiempos han cambiado mucho y a nadie conforman ya los hombres finos. Pregúntele a su marido, él sabe que soy decente –roba conmigo- y aparte de eso, somos vecinos”

“Señora de Juan Fernández yo sé que el pueblo no me mira bien, por culpa de pequeñeces que cometí durante la niñez. Ya no le pego a mi abuelita y con la escopeta no le tiro a nadie, he abandonado el contrabando y ahora me comporto con mucho donaire”.

“Señora de Juan Fernández, no me corte la llamada. Quiero avisarle que su hija Juana se fue conmigo esta mañana, y dentro de una o dos semanas nuestra familia será aumentada”

“Señora de Juan Fernández, si encuentra algún trabajo bueno, después de la luna de miel nos casaremos. Ya ve, señora, cuál es su yerno”.

Es cierto. Los ejemplos referidos dan un panorama bastante claro del mensaje del notable Rodolfo Enrique Cabral Camiñas (1937-2011) nacido en La Plata, quien en sus comienzos había tomado el nombre de “El Indio Gasparino” cantando letras de insólito contenido, como “Catalina, Catalina, se llevó todo lo que yo tenía. Duermo afuera, que tristeza, pues se llevó la llave de la pieza”.

A pesar de todo, y teniendo en consideración también la particular temática de los temas iniciales, habrá que coincidir en que su objetivo de vida fue concretar el ejercicio de la libertad dentro de un menú de universalidad del que no quiso perderse ningún plato (citaba a Atahualpa Yupanqui, Jesús, Krishnamurti, Borges, Teresa de Calcuta y Walt Whitman) absolutamente auténtico y creador de frases que rozaban profundidades como raíces de envidiable síntesis y pulcro armado.

Lo suyo no fue tomar como modelo de vida la simple idea de anarquía. Si bien reclamaba que no se le impusieran fronteras convencionales, proclamó su adhesión a modelos universales de indiscutible valoración espiritual.

Si bien su vida, emblemática de búsquedas siempre nuevas, estuvo poblada de sorpresas sin límites, el final fue coherente con la lógica de haber habitado el preciso nivel de unicidad que pretendía: una luz de múltiples dimensiones al alcance de tantos que, para esa sola razón, se hizo imperceptible.