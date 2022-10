Noventa años del Centro Ciudad de Rafaela

El Teatro es un acontecimiento mágico, único, un juego inesperado en el que el actor se convierte en otro con un nombre y una vida que sólo en ese momento le pertenecen, y el espectador mueve su ficha en ese ajedrez hecho de luces, de voces, de palabras, de piezas que se desplazan coreográficamente cuando la función comienza, ajedrez que termina con un jaque mate que es el aplauso.

Hacia 1932 Rafaela crecía y se proyectaba como el eje de una amplia región de la provincia de Santa Fe, apenas declarada ciudad en 1926, fue entonces cuando un grupo de vecinos sintió la necesidad y el deseo de crear una institución dedicada a la cultura.

El Centro Ciudad de Rafaela nació el 26 de octubre de 1932. En el Acta Fundacional puede leerse: “Queda constituida en la ciudad de Rafaela, una asociación de carácter Cultural y Filantrópico, cuyo objetivo principal será difundir los conocimientos del teatro, la literatura y las ciencias…” Entre sus fines se cita: “Difundir el teatro, crear, organizar y sostener la casa del artista… se organizará un Cuadro Filodramático de aficionados”.

¿Qué era un Cuadro Filodramático? En aquella época nacieron en el mundo los Teatros Independientes, que eran Asociaciones Civiles sin fines de lucro destinadas a las artes escénicas, los actores, directores, técnicos no eran profesionales sino que todo lo hacían por vocación, espíritu artístico y solidario.

Orgullosamente hoy podemos decir que el CCR cumple 90 años de labor y es seguramente el más antiguo de Latinoamérica que nunca dejó de producir espectáculos para su público.

Durante años el CCR no tuvo casa propia. En sus inicios y funcionó en la Sociedad Italiana que tenía una bella sala que se incendió en 1958. Sin embargo estaba en sus dirigentes la voluntad de construir un teatro, y en 1957 se compró el inmueble de Bv. Lehmann 228 donde hoy está nuestro teatro.

Así, con el apoyo de toda la comunidad, un préstamo del Fondo Nacional de las Artes que fue cancelado por los socios, y el trabajo enorme de los dirigentes, se construyó la bella Sala B. Juan Lasserre. Debemos destacar la labor de la Comisión de Damas. Ellas trabajaron incansablemente durante 25 años, al cabo de los cuales consideraron que su misión estaba cumplida.

Se dice que las paredes del teatro están construidas no ladrillo sobre ladrillo sino empanada sobre empanada, cocinadas y vendidas por ellas.

Estos hermosos telones son los originales, estas mujeres habían viajado especialmente para comprarlos en Buenos Aires.

El 11 de octubre de 1969 se inauguró esta sala, única en la ciudad construida específicamente para teatro, con capacidad para 485 espectadores, acústica privilegiada y escenario de 9 metros de boca y 10 de fondo.

Desde 1932 hasta hoy, el Grupo de Teatro del CCR estrenó 266 obras. Desde “La Aldea de San Lorenzo” que fue la primera, el elenco puso escena piezas de los más diversos géneros teatrales, autores universales como Lope De Vega, William Shakespeare, Federico García Lorca, Alejandro Casona, Graham Greene, Arthur Miller, Tennessee Williams, Molliere, Thorton Wilder, Jean Cocteau, Enrique Buenaventura, Aldo Welter, Jean Anouilh, Fernando Williams. Nacionales: Roberto Cossa, Oscar Viale, Griselda Gambaro, Patricia Suárez, Jorge Ricci, Enrique Butti, Witold Gombrowicz, Gregorio De Laferrere, Armando Discépolo, Vito De Martino, Carlos Gorostiza, Sandra Franzen, Rafael Brusa. Rafaelinos, Cristina Faraudello, Lermo Balbi, Fortunato Nari y Arturo Gentilini.

El elenco de teatro se presentó a lo largo de los años no sólo en Rafaela sino en localidades y festivales provinciales y nacionales y también en el exterior. Recibió en numerosas oportunidades distinciones por su labor artística. También destacamos el trabajo de nuestros talleres de formación teatral en los que jóvenes y adultos crecen en el ejercicio de la tarea.

En el año 1982 nació el “Grupo Coral Rubén Guarnaschelli”, otro de los pilares de nuestra institución. Debutó cuando se cumplieron los 50 años del CCR. Destacamos que en 1984 acompañó al maestro Ariel Ramírez en la interpretación de la Misa Criolla. Compartió escenarios con la Orquesta Sinfónica de Santa Fe y Entre Ríos. Así como también con la Orquesta de Cámara del Instituto Superior de Música de Santa Fe. Nuestros coreutas han llevado sus voces a cada rincón del país y también realizaron giras por Europa.

Otras artes han tenido su espacio en el CCR a lo largo de su historia, la danza, la música a través de la agrupación “Amigos de la música”, exposiciones de artes plásticas, revistas orales que comenzaron en 1973, y para los más chicos, “Oralita”.

No podemos dejar de mencionar al “Ciclo de música de cámara” que desde hace 22 años sube al escenario los primeros domingos de cada mes.

Publicamos también en 2010 una revista, “El Lasserre”, en cada una de sus numerosas ediciones contamos historias y proyectos. Todo esto generado por los incansables y creativos artistas de nuestra casa.

Artistas de trayectoria nacional e internacional pisaron nuestro escenario, la lista sería muy extensa, lo importante es que el público los disfrutó y ellos se llevaron el aplauso.

Hoy la vida del CCR nos encuentra trabajando, seguimos en la bella tarea que nos dejaron quienes nos precedieron y gustosos la entregamos al futuro.

Grupo Coral, Elenco de Teatro, Talleres, Comisión Directiva, juntos para ofrecerles a ustedes esto que hacemos, esto que somos. Nos alientan los objetivos de siempre: actuar, cantar, bailar, sonreír, llorar a veces, ser felices en el escenario y hacer felices a ustedes los espectadores.

Esta es una casa grande, decimos casa, porque así la sentimos, la Sala Lasserre tiene 53 años, el resto del edificio muchos más. Estamos poniendo empeño para cuidarlo, desde el 2020 se arreglaron camarines, el techo de escenario, se compró equipamiento técnico e informático, acabamos de pintar el frente, y lo más ambicioso, cambiamos los techos de la sala Luis Remonda, nuestra “Sala L” y también de otras dependencias aledañas.

Quedó un espacio de 140 m2, allí estamos construyendo una nueva sala para 150 espectadores. Esto con nuestro esfuerzo y la colaboración generosa del sector privado y público.

Durante todo el año cada vez que se levantó el telón festejamos estos 90 años con ustedes. Pero hay más para contar, invitaciones para compartir con ustedes. Por eso el mes de octubre abrimos nuestras puertas con una gran variedad de espectáculos y la semana desde el domingo 23 hasta el sábado 29 de octubre el teatro estará lleno de luces, canto, actuaciones y aplausos. Todos serán publicitados en los medios y redes. Les recordamos nuestro Face e Instagram: TeatroLasserreOK.

A ustedes, público querido, razón de ser de nuestra existencia. A nuestros auspiciantes que nunca nos abandonan, a nuestros socios, a todos los que integramos el CCR, ¡Gracias!

Felices 90 años Centro Ciudad de Rafaela!!!



Comisión Directiva del CCR.