Derrota argentina en Kazajistán

El argentino Francisco Cerúndolo perdió este lunes con el polaco Hubert Hurkacz, séptimo preclasificado, por 6-2, 7-6 (2) en la primera ronda del ATP 500 de Astaná, en Kazajistán, que se disputa sobre canchas rápidas y cubiertas, con 1,9 millones de dólares en premios.

Cerúndolo, número 29 del ranking mundial y único tenista argentino en el torneo, sufrió su séptima derrota consecutiva, sumadas sus recientes participaciones en Hamburgo, el Masters de Canadá, el Masters de Cincinnati, el US Open y la Copa Davis. Su última victoria ocurrió el 22 de julio pasado ante el ruso Aslan Karatsev en los cuartos de final del Abierto alemán.



EN LOS CHALLENGERS MANDA ARGENTINA

La victoria de Juan Manuel Cerúndolo en el Challenger de Buenos Aires no solo fue importante para el joven tenista de 20 años, sino que también para el tenis argentino. Es que el país, gracias a la victoria del ex Top 100, se transformó en el país con más títulos ganados en el circuito Challenger en 2022.

Con 19, Argentina lidera la tabla superando por uno a Francia (18).