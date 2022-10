Sportivo Norte terminó primero en la fase regular

Este domingo culminó la fase regular de la Zona A2 de la Región Rafaela del torneo organizado por la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped, con tres partidos disputados en el sintético del CRAR.

En el duelo saliente, ya que se enfrentaban el primero y su escolta, empataron 1 a 1 Sportivo Norte y Deportivo Bella Italia. Los goles fueron anotados por Karen Maldonado y Daiana Vivas, respectivamente. El punto extra en los penales australianos fue para las Tanas, 3 a 1, con tantos de Mariana Cejas, Jazmin Montoya y Candela Molina.

En Reserva fue victoria de Sportivo Norte por 4 a 0. Sofia Obregón, Celeste Domínguez, Karen Maldonado y Gianela Toloza anotaron los goles.

Además, CRAR B derrotó a San Guillermo Hockey por 3 a 2. Los goles fueron convertidos por Gisel Demartin, Guillermina Baldesarre y Delfina Rodriguez. En Reserva también ganó CRAR por 3 a 0, con tantos de Delfina Rodriguez, en dos oportunidades, y de Martina Acosta.

En tanto, Sportivo Suardi le ganó a Atlético Tostado por 2 a 0 con goles de Huenchul y Beltramo. En Reserva ganó Tostado 2 a 0, con anotaciones de Leonela Morales y Abril Fux. No se presentó Centro de Brinkmann para el partido con La Cañada. De tal modo es victoria para el elenco rafaelino con resultado de 3-0.

Entonces, a la espera de los play offs, las posiciones en primera división quedaron asi: Sportivo Norte 38 puntos; Bella Italia 34; CRAR 23; La Cañada 19; Atlético Tostado 16; San Guillermo 14; Brinkmann 12 y Sp. Suardi 9.



9 DE JULIO FUE CUARTO

El domingo finalizó el Campeonato Regional NEA C Sub 16 en la ciudad de Esperanza, organizado por la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped. 9 de Julio, que el sábado había caído en semifinales ante Alma Juniors por 5 a 0, terminó en la cuarta posición al perder de manera ajustada ante CRAI de Santa Fe por 2 a 1. El gol juliense fue convertido por Morena Breckes, jugadora que tuvo tres conquistas en el certamen.

El título se lo llevó el local Alma Juniors, que en la final derrotó a Colón de Santa Fe por 1 a 0.