Atlético y Libertad clasificados

Este domingo se jugó la tercera fase del Federativo U14 masculino que organiza la Federación Santafesina, con zonas triangulares, en las que lograron avanzar tanto Atlético de Rafaela como Libertad de Sunchales, que son los representantes de la Asociación Rafaelina que siguen en carrera.

Los chicos de la Crema lo hicieron primeros ganando los dos partidos. Vencieron a San Lorenzo de Tostado y Cacu en Ceres, mientras que los aurinegros sunchalenses fueron anfitriones, y superaron en el clásico a Unión, en tanto luego cayeron ante Colón de San Justo para terminar segundos esta instancia.

Este es el detalle de los resultados: Zona A, en Atlético Ceres Unión Cacu de Ceres 67 vs. San Lorenzo de Tostado 69; San Lorenzo 62 vs. Atlético Rafaela 69 y Atlético Rafaela 69 vs. Cacu de Ceres 47.

Tabla: Atlético Rafaela 4*, San Lorenzo 3*, Cacu Ceres 2.

Zona B, en Libertad Sunchales: Libertad de Sunchales 67 vs. Unión de Sunchales 62; Unión de Sunchales 57 vs. Colón de San Justo 90 y Colón de San Justo 66 vs. Libertad de Sunchales 62.

Tabla: Colón de San Justo 4*, Libertad de Sunchales 3*, Unión de Sunchales 2.



PROVINCIAL FEMENINO

En su última presentación en el Provincial de Mayores Femenino que se disputó en Tostado, el seleccionado de la Asociación Rafaelina derrotó a Venado Tuerto por 64 a 29 y culminó en la tercera posición. Angelina Marchi, con 12 puntos, y Sol Paz con 11, fueron las principales anotadoras de la ARB.

El seleccionado de la Asociación del Noroeste le ganó al de la Santafesina por 65 a 63 en emotivo cierre del partido final y se quedó con el campeonato, en el estadio de San Lorenzo. Dafne Burguener fue la figura clave de la definición con el triple ganador a poco del final.



SIGUE LA ÚLTIMA DEL OFICIAL

Este martes se disputará otro de los partidos de la última fecha de la fase regular del torneo Oficial de primera división de la ARB. Será el que disputen Libertad de Sunchales y Peñarol a las 21.30, en tanto que el miércoles en el mismo horario se medirán Atlético de Rafaela vs. Ben Hur, último duelo previo a los play offs.

Las posiciones quedaron así: Libertad 26 puntos; Unión 25; Atlético e Independiente 22; Quilmes 19; 9 de Julio 18; Ben Hur 16 y Peñarol 14.

Los play offs ya están definidos y son: Libertad vs. Peñarol; Unión vs. Ben Hur; Atlético vs. 9 de Julio y e Independiente vs. Quilmes.