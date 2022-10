Citroën estrenó nuevo logo y presentó un Concept Car

Citroën reveló su nueva identidad de marca y nuevo logotipo a través de uno de los autos más curioso de los últimos años en el mundo de las cuatro ruedas: el Oli, un ejercicio de diseño que anticipa futuras soluciones, pero que no estará a la venta.

El Citroën Oli fue presentado como “un sorprendente e inteligente estudio de ideas que desafía el status quo; un destino para una movilidad completamente eléctrica versátil y divertida que mejore la vida y el estilo de vida de todo tipo de personas”.

Basado en el innovador Ami, se trata básicamente de un pequeño auto eléctrico con formas poco convencionales que intenta poner el foco en la funcionalidad, la eficiencia y la durabilidad.

El Oli no es pesado ni voluminoso, ya que su peso objetivo, alrededor de los 1.000 kg, lo hace mucho más ligero que la mayoría de los SUV compactos comparables.

Como resultado, su mecánica 100% eléctrica sólo necesita una batería de 40 kWh para ofrecer una autonomía como objetivo de hasta 400 km. Al limitar la velocidad máxima a 110 km/h para maximizar la eficiencia su excelente consumo de 10 kWh/100 km es realista, y la carga del 20% al 80% se completa en 23 minutos.

Los asientos, por ejemplo, son de construcción sencilla y utilizan un 80% menos de piezas que un asiento tradicional. Están fabricados con materiales reciclados y los diseños de los respaldos de malla mejoran la luz natural en el interior del vehículo. Además, pueden mejorarse o personalizarse fácilmente para adaptarse al gusto de cada propietario.

Al contar con la función inteligente “Vehicle to Grid” (V2G), el Oli ofrece la posibilidad de que su propietario gane dinero almacenando el exceso de energía de los paneles solares del hogar y vendiéndolo a los proveedores de energía, así como ayudando a gestionar los problemas de energía cuando hay un pico de demanda o un corte de energía en la red.

Las poco convencionales líneas y el aspecto del Oli, que es especialmente llamativo, destilan “personalidad, practicidad y positividad” (dice Citroën) en un tamaño similar al de un SUV compacto con 4,20 m de longitud, 1,65 m de altura y 1,90 m de anchura.



CITROËN OLI: DETALLES

DE SU CONSTRUCCIÓN

Su capot, techo y paneles de la “caja trasera” planos, además de permitir que el auto tenga una carrocería única, se han elegido para cumplir los objetivos de bajo peso, alta resistencia y máxima durabilidad.

Creados junto con BASF, se han fabricado a partir de cartón corrugado reciclado con una estructura de tipo sándwich en nido de abeja entre paneles de refuerzo de fibra de vidrio. Están revestidos con resina de poliuretano Elastoflex cubierta con una capa protectora de Elastocoat resistente y texturizada, que se suele utilizar en el suelo de los parkings o en las rampas de carga, y pintados con la pintura al agua R-M Agilis de BASF.

El parabrisas es vertical porque así la distancia entre la parte superior y la inferior es más corta y requiere una menor cantidad de vidrio. Además de reducir el peso y la complejidad, el menor tamaño de la superficie permite que sea menos costosa de producir o sustituir y disminuye la exposición de los ocupantes a los efectos del sol. También ayuda a reducir hasta un 17% la demanda de energía que el sencillo sistema de aire acondicionado del Oli exige a sus baterías.

La reducción de su complejidad y la simplificación en la fabricación ahorran un 20% de peso por puerta frente a las típicas a las que estamos acostumbrados en un familiar compacto. Se necesitan la mitad de componentes y se ahorran unos 1,7 kg por puerta al eliminar el altavoz, el material de aislamiento y el cableado eléctrico.

Las grandes ventanas horizontales están ligeramente inclinadas hacia el suelo para ayudar a reducir los efectos del sol, y las sencillas secciones manuales de apertura de las ventanas, similares a las utilizadas en el Ami, proporcionan ventilación y aire fresco.

Las puertas traseras, más estrechas, se abren en la parte posterior del vehículo y utilizan cristales verticales para dar más luz y visibilidad a los pasajeros traseros. El cambio de forma entre las puertas delanteras y las traseras también ha dado la oportunidad de añadir una toma de aire pasiva que proporciona ventilación a los pasajeros de los asientos traseros.



CÓMO ES EL NUEVO LOGO DE CITROËN

En el centro de la nueva identidad de la marca se encuentra la evolución del mundialmente famoso símbolo de Citroën del “doble chevron” -la décima renovación significativa del logotipo de Citroën desde la creación de la empresa en 1919- y presenta unos chevrones más anchos y prominentes, en contraste y rodeados por un marco ovalado vertical más suave.

Desde mediados de 2023 este logotipo adornará progresivamente a los futuros vehículos de producción y prototipos de Citroën. (Fuente TN Autos)