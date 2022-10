Ultimos retoques para un plantel casi armado

Ben Hur fue sin dudas el equipo que más se movió en el mercado de pases de cara al torneo Regional tratando de terminar de conformar un plantel ya de por si competitivo, como lo demuestra a nivel local, en su aspiración de luchar por el ascenso al Federal A. Pero, no obstante, en estas semanas previas al inicio que lo tendrá recibiendo a 9 de Julio el 16 de octubre busca completar las fichas que pretende el entrenador Maximiliano Barbero.

El DT está buscando un marcador central, que sería del Federal A, como prioridad, para competir con quienes lo vienen haciendo en Liga Rafaelina: Nicolás Besaccia, Luciano Kummer, Tomás Asteggiano y Ezequiel Kinderknecht. Ya ha trascendido extraoficialmente, además, la posibilidad de ir por el arquero Gonzalo González y el enganche Germán Mayenfisch, que podría volver al club, una vez que Unión de Sunchales pueda hacer realidad su intención de asegurar la permanencia.

Hasta el momento la BH ha sumado varios jugadores de medio campo ofensivos y atacantes, aunque uno de ellos dejó el club por decisión propia hace unos días: Facundo Mustafá. Los demás que arribaron fueron Diego López, Joaquín Castellano (regresó de Unión de Santa Fe), Alejandro Reyna, Cristian Barco, Brian Parada y Diego Jara.



REGIONAL JUVENIL

Este martes, Ben Hur disputará los cuartos de final del Torneo Regional Juvenil AFA. Como visitante, enfrentará a Las Palmas de Córdoba. La delegación partirá de nuestra ciudad a las 7:30 hs., para jugar a las 14 hs. en Sub 13; a las 15:30 en Sub 15 y a las 17:15 en Sub 17.