El Concejo despachó cinco proyectos

Uno de los proyectos es una Minuta de Comunicación del demoprogresista Lisandro Mársico, y pide al Departamento Ejecutivo (DEM) que informe “si se realizan controles municipales, a los fines de verificar el cumplimento las normas vigentes, sobre los vehículos que trasladan adolescentes a otras ciudades, que asisten a los locales bailables” y en caso afirmativo que “especifique el lugar donde se llevan a cabo los controles, si es en el sitio de partida del vehículo o dentro del radio urbano en el trayecto a otra ciudad”.

El autor de la iniciativa planteó que “hay padres preocupados por las condiciones en las que los chicos viajan a Teos (local bailable de la ciudad de Esperanza)”.

Recordó que “salen colectivos desde la terminal y hay también hay una persona que saca Traffic. La denuncia que no puedo confirmar es cómo viajan los jóvenes si van parados o sentados sobre otros pasajeros”.



BRILLA EL

DESCONTROL

Por otra Minuta, Mársico demanda al Ejecutivo que dé cumplimiento articulado del Código de Edificación que exige “la implementación de los Registros de Constructores e Instaladores y de Empresas Constructoras”. Igualmente, pregunta si “se está llevando a cabo el control especificado en el referido de Código referido al “Letrero de Obra”. También pide que se indique cuánto personal municipal se dispone para realizar esta verificación y de confeccionarse un acta de comprobación de esa constatación, se requiere se envíen las labradas durante el año 2021 y los primeros seis meses del 2022.

“Fui a averiguar en las áreas encargadas y acá todo brilla por el descontrol que hay”, disparó el pedepista.



CONTRAPUNTO

Un proyecto de Resolución de Mársico solicita a la Jefatura del Distrito Rafaela de Aguas Santafesinas S.A. que “explique los motivos de la demora en la adjudicación de la obra correspondiente al cuarto módulo de tratamiento de líquidos cloacales” y se “informe en qué instancia se encuentra el proceso de adjudicación”.

El Concejal del Frente Progresista señala que se trata de una obra conjunta entre el gobierno nacional y provincial, con financiación del Ente Nacional de Obras Hídricas y Sanitarias (ENOHSA), a partir de un proyecto diseñado por Aguas Santafesinas SA, que posibilitará habilitar la cobertura del servicio cloaca! a 36.000 vecinos de la Ciudad de Rafaela”.

Luego de exponer los fundamentos del requerimiento y sus críticas, Mársico recibió la réplica del Concejal Juan Senn (PJ), quien le recordó que los fondos del ENOHSA no llegaron para adjudicar las obras por culpa de la oposición en el Congreso nacional que no le aprobó el presupuesto del corriente año al Gobierno central” y ambos se prometieron, respetuosamente, seguir aportando “pruebas” en la sesión de pasado mañana.



COMPRA DIRECTA

Y CÁMARAS

No hubo objeciones para el proyecto de Ordenanza del Ejecutivo para contar, ante las dificultades que plantea el escenario inflacionario, con un "Régimen Temporal para la Contratación Directa de Bienes y Servicios" que le permita la adquisición por compra directa de neumáticos para los vehículos municipales. De todas maneras, la oposición le bajó a dos meses la autorización sobre los seis meses que pedía el Gobierno local.

También una Minuta de Mársico que fue despachada le solicita al DEM que proceda a evaluar la posibilidad de colocar una o más cámaras de seguridad, según se estime conveniente en el espacio público "Plaza Barrio el Bosque", en el sector donde se encuentran los juegos para niños y el punto sano, más precisamente en la intersección de las calles Gobernador Aldo Tessio y Sgto.Cabral.

“Fue un pedido de la presidenta del barrio Magalí Oggero porque los juegos se compraron con dinero de los vecinos y si bien no hubo vandalismo sobre ellos, tienen miedo que sufran daños”.



COMPUTADORAS

PARA VECINALES

Finalmente, el proyecto de Ordenanza del bloque Juntos por el Cambio que promueve el programa "Vecinales Más Conectadas” con el objeto de “garantizar el acceso a internet y las herramientas digitales a todos los ciudadanos de la ciudad”, quedó en Comisión a propuesta del autor de la iniciativa, Concejal Leonardo Viotti.

“El proyecto nace por pedido de algunas vecinales porque no todas tienen equipos e internet y otras los pagan con sus recursos”, dijo el radical al tiempo que adelantó la intención de seguir trabajando un poco más el proyecto y derivarlo a la Federación de Vecinales para que haga su aporte”.

La iniciativa determina que el Ejecutivo “procederá a la instalación de al menos dos computadoras en cada una de las sedes vecinales y proporcionará acceso a internet libre a través de sistema WIFI libre”.