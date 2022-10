Apareció una propuesta que da mayores certezas y la donación parece factible

Cuando todo indicaba que la cesión del Predio de la Flor a la Provincia seguiría estancada y no se veía una salida por la firme negativa de las bancadas de Juntos por el Cambio y el Frente Progresista a donar el espacio con mayor valor inmobiliario que posee el Estado municipal, sin tener el aval y la certeza que la ciudad recibirá en la misma medida de lo que está desprendiendo, en la reunión de Comisiones de ayer el Concejal Juan Senn (PJ) expuso una alternativa que podría cambiar la postura opositora.

El Justicialismo quería apurar los tiempos y para ello se comprometió a reescribir el texto de la Ordenanza original para la tarde misma de ayer, para que, despacho mediante, llegue a la sesión de pasado mañana para ser aprobada, pero los Concejales de JxC y el PDP un freno para poder analizarla (no habría unanimidad de criterios, por el momento) y si concluyen que ahora están dadas la condiciones la sancionarían en la sesión de la semana próxima.

Para repasar lo andado hasta aquí vale recordar que a mediados de marzo pasado con la presencia del Gobernador Omar Perotti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Rafael Gutiérrez, el Intendente Luis Castellano y el titular del Concejo municipal se presentó el proyecto para construir un edificio para Tribunales, el Cuerpo deliberativo y dependencias municipales en el Predio de la Flor, obras cuyo financiamiento correrá por entera cuenta de la Provincia.

El acta acuerdo firmada en esa oportunidad quedó reflejada en un Decreto del Gobierno local que asumió el compromiso de donar el terreno ubicado en boulevard Roca y ruta nacional N° 34 al Estado santafesino.

Más tarde el Ejecutivo ingresó al Concejo un proyecto de Ordenanza que incluía el pedido de ratificación del Decreto y los términos en los que se realizaría la cesión del terreno aludido a la Provincia.

En los considerando del proyecto se contemplaba que “la donación del inmueble mencionado se efectuará con el ‘cargo’ de destinar el mismo a la futura radicación del edificio del Concejo Municipal, dependencias y tribunales del Poder Judicial y dependencias de los Poderes Ejecutivos Provincial y Municipal, asumiendo el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe el compromiso de llevar adelante la construcción y afectación de los mismos”.



LAS DUDAS

A su vez, en el artículo 4° se indicaba la obligación del donatario a concluir las obras “en un plazo no mayor a diez (10) años de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza”

Pero los bloques de la oposición manifestaron de entrada que no votarían la norma sin conocer los pormenores del proyecto del Poder Judicial y como “calzarían” dentro del mismo, el edificio del Concejo y las dependencias municipales.

También, y por sobre todo, exigen precisiones sobre si la contraprestación que tendrá la ciudad se ajusta a lo donado y de qué manera se garantizan efectivamente las obras prometidas teniendo en cuenta que en 10 años se sucederán distintas gestiones de Gobierno en la Casa Gris que pueden ser también de diferente color político.

Por la indefinición y la demora, desde el mismo Poder Judicial se mostraron preocupados y desde el fuero local hicieron llegar la inquietud a la Presidencia del Cuerpo, pero la oposición no retrocedió en su posición porque antes quiere tener el dictamen de un profesional de la construcción, cuya designación se viene barajando desde hace algunas semanas y se está prolongando más de lo deseado.

En este contexto, Senn irrumpió en la víspera con una alternativa, respaldada con abundantes datos, la que, prima facie, fue bien recibida por sus pares no oficialistas.

“Lo que proponemos es modificar el artículo 4° del proyecto de Ordenanza que envió el Departamento Ejecutivo que es donde se establece el cargo concretamente y lo que hacemos en incorporar incisos. El “a” establecerá “que la licitación sea por la totalidad de la obra” incluyendo los edificios de Tribunales, Concejo y las dependencias municipales ; el “b” dispondrá “la designación de la o el profesional por el Concejo municipal, quien representará los intereses del mismo en su diseño y distribución; y el “c” indicará “que el Concejo municipal deberá contar con una superficie cubierta de, al menos, 1.000 m2 y las dependencias de la Municipalidad de Rafaela deberán tener una superficie cubierta de, al menos, 2.500 m2. El resto de la superficie a construir deberá considerar espacio de estacionamiento conforme a lo determinado en el Código Urbano”, apuntó.



LOS DATOS

Luego expuso “números” que le fueron proporcionados por el Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, “con las medidas actuales de las dependencias del Concejo, de las Municipales y de las que requiere Provincia”.

“De ellas se desprende -continuó Senn- que la ocupación actual de este Cuerpo es de 695 m2; Apremios Fiscales tiene 400 m2; Licencias de conducir más Juzgados de Faltas ocupan 640 m2; y el IMV (Instituto Municipal de la Vivienda), 200 m2. En suma el Concejo y esas dependencias municipales (que son las que se piensan trasladar al Predio de la Flor para desocupar los inmuebles que actualmente se alquilar para su funcionamiento) abarcan 1.935 m2, por ello se fija en 2.500 m2 la reserva de superficie para la administración municipal y en 1.000 m2 el espacio para el Concejo, totalizando entre ambas 3.500 m2”

En este punto, el edil peronista mencionó que la superficie total del Predio de la Flor es de 6.300 m2

Y amplió su exposición señalando que “el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), es de 0,9, por lo que se puede construir en un 90 % de la superficie, mientras que el Factor de Ocupación Total (FOT) es de 0,7 lo que permitiría que se edifiquen unos 43.000 m2

El presidente del Cuerpo, Germán Bottero, aportó: “para tener una idea, el proyecto Maina (ex titular del Concejo, ya fallecido) de acá en la explanada (espacio contiguo al edificio municipal sobre calle Moreno) era de 1.300 m2, en un proyecto que era muy ambicioso”.

Senn retomó la palabra y dijo que “la voluntad de su bloque es sacarlo lo antes posible y con consenso. Y lo está pidiendo también la Corte Suprema de la Provincia”.

Sin adelantar su impresión por la propuesta justicialista, el Concejal Mondino le puso un freno a la pretensión del oficialismo al considerar que “primero es necesario que el Concejo avance con la contratación de un profesional que avale estos datos y nos brinde asesoramiento técnico”.

Para darle más garantías de transparencia a la oposición, Senn dejó en manos de la oposición la selección “del profesional que les parezca, pero se lo debería conseguir lo antes posible”.

La consulta realizada a miembros de la oposición confirmó que más allá de la premura del oficialismo, se tomarán su tiempo para debatir a fondo los cambios,no se descarta la búsqueda de asesoramiento y si todo marcha con viento de cola la semana que viene, tal vez, estén listos para votarlo.