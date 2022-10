Protesta contra ocupaciones mapuches en Villa Mascardi

Con la participación de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en la caravana desde San Carlos de Bariloche hacia Villa Mascardi, se realizó ayer un "banderazo" de protesta contra las ocupaciones de tierras y viviendas que la agrupación mapuche Lafken Winkul Mapu realizó en esa localidad de Río Negro.

Alrededor de 100 vehículos fueron parte de la caravana que partió de la Rotonda de Diarco, en Bariloche bajo el lema "Basta de terrorismo en la Patagonia". La protesta ocurre luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara la creación de un comando conjunto de fuerzas militares y policiales para abocarse a la solución del conflicto.

Este domingo por la mañana la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas le había enviado una carta al presidente Alberto Fernández para pedirle que intercediera para desactivar la marcha.

"Venimos por este medio a solicitar que arbitre los medios necesarios para el resguardo de las personas que integran la comunidad Lafken Winkul Mapu, otras comunidades y familias mapuche tehuelche de la Comarca Andina", indicaron en la misiva.

"Se llevará a cabo una marcha que tiene como objetivo llegar hasta Villa Mascardi (…) es convocada desde sectores con claras posiciones ideológicas violentas, racistas y xenófobas", agregaron.

Los activistas no lograron impedir la protesta, pero la policía frenó la caravana a 20 kilómetros de donde se produjeron las tomas de tierras para evitar posibles enfrentamientos.

El viernes pasado, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, totalmente desbordada por un conflicto que excede su capacidad para resolverlo, le pidió auxilio al jefe de Estado durante la visita de éste último a la provincia patagónica.

Bullrich había denunciado días atrás que habían fueron identificados al menos cinco integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de Chile en el área, lo cual supondría un grado de coordinación de acciones entre los mapuches de un lado y del otro de la frontera andina.

"Se llegó a este punto porque el gobierno es parte del problema. Nosotros cuando estábamos en el gobierno, habíamos hecho un comando conjunto con las 3 provincias, sus 3 procuradores, más el Procurador Nacional, más los 4 Ministerios de Seguridad, más los gobernadores, y con ese Comando Conjunto íbamos analizando cada uno de los temas, y logrando parar la violencia extrema y el terrorismo", recordó la ex ministra de Seguridad de Cambiemos.

"Ese Comando lo desarmaron, ahora parece que lo van a armar de nuevo, pero está toda la zona tomada, dejaron durante mucho tiempo todo liberado. Vamos a ver si ahora es solamente un Comando que viene a cuidar lo que ya sucedió, o viene a cuidar las usurpaciones, aún no lo sabemos", expresó.

Según dijo la aspirante a presidenta en las elecciones del 2023, "a las comunidades (indígenas) se les pueden otorgar tierras, pero no aquellas que ya tienen dueños, títulos de propiedad".

"Si les usurpan las casas, con violencia, esto ya pasa a ser terrorismo. A cada acción, debe haber una acción penal, y esto debe ser conjurado penalmente, y ser dictado el desalojo de manera inmediata, y el Comando conjunto tendrá que actuar rápidamente", siguió Bullrich. (NA)