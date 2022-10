"Por la inflación, debemos gestionar todo el tiempo la actualización de aranceles"

Los odontólogos argentinos celebran hoy su día cumpliendo un rol protagónico en los equipos de salud y, como tantos otros, padeciendo los rigores de la inflación que mes a mes impacta en la contabilidad del consultorio. En Rafaela y la región, los profesionales de la odontología están agrupados en la Asociación Odontológica del Noroeste Santafesino (AONS), que tiene su sede en calle Tucumán al 262 de esta ciudad. "La institución está muy bien, tenemos una unidad muy grande entre todos los odontólogos. Somos más de 170 profesionales en los departamentos Castellanos y San Cristóbal a los que aprovecho a enviar un cálido saludo en nuestro día", expresó Matías Seffino, presidente de la AONS.

"Este lunes, en el Día de la Odontología Latinoamericana, nos vamos a reunir en el Club House del Jockey Club de Rafaela a partir de las 20 para hacer un brindis y un agasajo a todos los socios de nuestra entidad. Será un espacio de encuentro en el que seguramente saldrán los temas del día a día del consultorio. Y nosotros destacaremos las actividades que lleva adelante nuestra entidad", sostuvo.

Además del compromiso de los miembros de Comisión Directiva, Seffino resaltó que "el personal de la Asociación trabaja en forma impecable, es un equipo muy eficiente que se ha convertido en el pilar de la institución, por lo cual estamos muy agradecidos".

Uno de los objetivos básicos de la entidad es brindar cursos de capacitación en sus amplias instalaciones, donde funciona un auditorio y hay sillones odontológicos. "Durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid hemos resuelto llevar a cabo encuentros teóricos en el Auditorio que tenemos, pero a partir del próximo año vamos a lanzar un curso práctico con el ingreso de pacientes a nuestra institución. ¿Los temas que se abordarán? Fundamentalmente lo que es implantología y prótesis sobre implantes, que están previstos para iniciar en marzo", anticipó Seffino.

Ahora bien, en esta Argentina atravesada por la inflación, la AONS debe destinar un gran esfuerzo a gestionar la actualización de los honorarios profesionales. "Hoy día gran parte del trabajo se enfoca a atender los problemas derivados de la inflación, que nos obliga a demandar la actualización arancelaria en forma permanente ante las empresas de medicina prepaga. Tenemos una gestión sostenida y contacto permanente con los responsables de las prepagas, pero por momentos es desgastante", reconoció el dirigente.

"En lo que va del año, la Superintendencia de Servicios de Salud autorizó a las prepagas a aumentar 88 por ciento el valor de las cuotas que cobran a sus afiliados. En el artículo 3 de la resolución se establece que esas mismas prepagas deben trasladar idéntico incremento en los aranceles que pagan a sus prestadores, entre ellos los odontólogos. De esta forma, las prepagas cumplen y acompañan este proceso de inflación. En el caso de las obras sociales es más difícil porque está la actualización está sujeta a las paritarias", explicó Seffino.

En este marco, el titular de la AONS admitió que "en este momento, estamos más complicados con IAPOS, la obra social de los estatales de la provincia de Santa Fe, porque solo podemos brindar una prestación por mes, por eso estamos pidiendo reuniones con los funcionarios responsables para tratar de cerrar este año de la mejor forma posible, ahora estamos muy complicados".



INFLACIÓN E INSUMOS

ODONTOLÓGICOS

Seffino lamentó que "el costo de los insumos siempre complica la administración de los consultorios odontológicos porque gran parte de ellos tiene un precio que se define por la cotización del dólar, y no siempre es el oficial". "La inestabilidad de la economía y en especial la crisis cambiaria de los últimos meses impactó fuertemente en nuestra profesión. Cuando el dólar blue llegó a 380 pesos, los laboratorios dentales subieron sus productos 30 por ciento en solo un mes. Porque, según argumentaron, a ellos le subían los insumos en esa proporción. Pero cuando el dólar blue bajó a 270 o 280 pesos, consultamos si podían bajar los precios pero no lo hicieron. Una vez que se aumentan, ya no se bajan como suele suceder en la Argentina", afirmó.

En un contexto de inflación creciente que se acentuó en torno al 7 por ciento mensual, muchas empresas de insumos odontológicos "nos avisaron que se iban a manejar con el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) como referencia, algo ilógico porque importan al valor del dólar oficial". En tal sentido, consideró que "no debería tener nada que ver si sube el blue o el MEP, pero en esta dinámica de la Argentina cuando se mueve el dólar paralelo impacta en los precios inevitablemente".

"Nosotros, los odontólogos, tenemos más del 90 por ciento de los insumos dolarizados. Por eso la inflación de consultorio, como la llamo, es todos los años superior a la del IPC (Índice de Precios al Consumidor) que mide el INDEC. Por eso siempre necesitamos una actualización mayor de los honorarios por esto de los insumos dolarizados. El Gobierno entendió esta situación y por eso autoriza a las prepagas a aplicar un incremento mayor en las cuotas que pagan los afiliados, quienes se llevan la peor parte en esta ecuación. Pero es la única forma para que el sistema sea sostenible", indicó Seffino.

- ¿Cuáles son las expectativas para los próximos meses y en especial para el 2023?

- Mientras la inflación se mantenga en niveles elevados, tendremos que estar atentos y dedicar los mayores esfuerzos a que los honorarios no pierdan la carrera. Es imposible manejar una Asociación sin una gestión permanente ante las prepagas, nunca nos otorgan un aumento sin que lo pidamos, tampoco lo conceden ante la primera solicitud sino que debemos insistir, tenemos que negociar, es una tarea ardua y por momentos cansadora. En mi caso, me gusta la administración de una institución vinculada a la salud y conseguir resultados en beneficio de todos los asociados. Hay que ocuparse, no hay otra alternativa.

- ¿Cómo se gestiona la salud en contextos de crisis permanente?

- Planificar es lo que corresponde pero en este país tan inestable es difícil. En nuestro caso, estamos decididos a mantener el compromiso para capacitar a todos los socios sobre las innovaciones de la odontología, que en el mundo avanza a una velocidad del tren bala. En la Argentina es complicado seguir a la misma velocidad. La tecnología en la odontología avanza muy rápidamente, pero con los aranceles que tenemos, con los insumos dolarizados, es difícil mantener el ritmo de esa actualización tecnológica. Nosotros, como AONS, estamos trabajando en la Confederaciones Odontológica de la República Argentina, que se conoce como CORA. Participamos entendiendo que el trabajo en red es muy importante, nos fortalece a todos.

- ¿Un mensaje para los odontólogos asociados?

- Los aranceles que tienen los odontólogos de nuestra Asociación está entre los más altos de todo el país. Y eso es el resultado de la unidad de nuestra Asociación que nos da una mayor capacidad de negociación con las prepagas. Esa es la fórmula, también la prolijidad y la transparencia en la gestión institucional. Por eso invitamos a sumarse a la Asociación, que participen, que tengan en claro que la Comisión Directiva de la institución y el personal trabaja incansablemente para mantener actualizados los honorarios para que no pierdan poder adquisitivo. Que los socios se acerquen, que sigamos unidos y trabajemos juntos por una mejor odontología en la región. Y que pasen un muy feliz día.