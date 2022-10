El gobierno vuelve a reunirse con docentes

Desde las 10 de la mañana de este lunes, el gobierno de Santa Fe y el gremio docente AMSAFE volverán a reunirse en el marco de la mesa paritaria, en medio de un clima de mucha atención, en la que se buscará alcanzar un acuerdo en materia salarial que no será para nada sencillo para los funcionarios provinciales. Sin embargo, hay otro punto que promete un debate profundo: el descuento de los días no trabajados por las medidas de fuerza encaradas por el sector.

El pasado miércoles, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, anunció la convocatoria a una nueva reunión paritaria. Al respecto, Pusineri detalló que “en el marco de la instancia de diálogo colectivo que estamos llevando adelante con los gremios docentes de la provincia de Santa Fe, convocamos a una nueva reunión formal el lunes a las 10 de la mañana en el ámbito del Ministerio de Trabajo; en razón de que la paritaria del sector se encuentra abierta, como venimos sosteniendo, y atendiendo a que, más allá de las que ya conocemos, no se encuentran dispuestas nuevas medidas de fuerza por parte del sector, lo que habilita a un ámbito propicio para llevar adelante el intercambio”. Asimismo, el ministro ratificó una vez más la importancia que el gobierno provincial otorga al diálogo paritario y reivindicó “la negociación colectiva como el propicio para dar tratamiento a todo lo que tiene que ver con las relaciones entre empleadores y trabajadores de la provincia, en este caso de la educación, para tratar todo lo atinente a sus derechos, sus condiciones de trabajo y el funcionamiento de la administración pública provincial”.

Cabe señalar que la asamblea provincial de AMSAFE rechazó el viernes 16 se septiembre la oferta de aumento salarial realizada por el gobierno santafesino provincial y definió dos paros que se cumplimentaron los días 20, 21 y 22 y 27, 28 29 de septiembre. Los afiliados decidieron no aceptar la propuesta que implicaba un 31% de incremento escalonado en cuatro tramos: 12% en septiembre (que se suma al 8% ya acordado), 7% en octubre, 7% en noviembre y un 5% en diciembre, con cláusula de revisión incluida. La misma propuesta había sido aceptado por los gremios de la administración central ATE y UPCN y por el de los docentes de escuelas privadas, Sadop.



EL IMPACTO

La deducción de los días de paro a los docentes públicos se hizo efectiva este sábado 1 de octubre en los recibos de sueldo de los maestros públicos santafesinos. Tal como había adelantado el Ejecutivo provincial se descontaron los 11 días no trabajados, lo que representa la reducción de un tercio del salario de los docentes. Desde AMSAFE, indicaron que la composición del descuento varía según el cargo, la jerarquía y la antigüedad de cada docente. Y ratificaron la decisión de iniciar acciones legales. “La situación de cada trabajador es particular. Hay compañeras que tienen dos cargos y el descuento fue doble. Por ejemplo, para un maestro de grado con 13 años de antigüedad, el descuento fue de $ 38.500, para un director con el máximo de antigüedad, el descuento fue de $60.000”, expresaron desde el gremio. En tanto, señalaron que para un docente con dos cargos, donde el impacto de la deducción de los días de paro fue doble, el descuento ronda los $80.000. “Con este descuento, no se llega a fin de mes, no se paga el alquiler, no se puede pagar la luz o mantener una familia. Hay una indignación generalizada. Porque una cosa fue la amenaza y otra verlo en el recibo”, explicaron. En este sentido, advirtieron que iniciarán acciones legales, y que no van a aceptar en la paritaria de este lunes una propuesta que no contenga la devolución de los descuentos. “Si esto no sucede vamos a estar convocando a las asambleas departamentales y a definir democráticamente los pasos a seguir”, concluyeron.



"INJUSTOS E INDEBIDOS"

Tras la efectiva deducción de los días de paro a los docentes públicos, el secretario General de AMSAFE, Rodrigo Alonso, ratificó que el gremio va a llevar adelante "todas las acciones legales y también políticas para que se dé marcha atrás con el descuento". “Los descuentos que vemos plasmados en nuestros recibos de sueldo son injustos e indebidos, porque llevamos adelante un derecho constitucional. Es un día de mucha bronca”, sentenció Alonso. Asimismo remarcó que "no se puede castigar a los trabajadores y trabajadoras por luchar, por exigir lo que es justo, que es poder mejorar las condiciones para enseñar y para aprender. Estamos convencidos de que los conflictos no se van a resolver así, nunca los conflictos se van a resolver mediante las amenazas”. En este sentido insistió en que el único responsable del conflicto "es el gobierno de la provincia, que tendría que habernos convocado en tiempo y forma a la discusión paritaria y no lo hizo". En cuanto a la reunión de hoy, Alonso expresó: "Vamos a discutir fuertemente en el ámbito paritario, y no vamos a aceptar un solo centavo de descuento por luchar". A su criterio, el encuentro tiene que girar en alrededor de tres ejes fundamentales: la discusión salarial, las condiciones de trabajo y la devolución de los descuentos. “Acá hay que tener voluntad política y la voluntad política es presentar una propuesta que tenga que ver con las necesidades que tenemos los docentes, y una de las necesidades que tenemos es la devolución inmediata de lo descontado. No vamos a aceptar que el gobierno nos meta la mano en el bolsillo", concluyó.



"ESTÁ DENTRO DE LA LEY"

"Está todo dentro de la ley, el derecho a huelga está garantizado. Nadie va a ser sancionado mientras esté ejerciendo su derecho a huelga, pero eso no quiere decir que haya que pagar los servicios no prestados, eso cualquier trabajador lo sabe", señaló Cantero en una charla con el programa "7AM" que se emite por AIRE. Desde el gobierno, habían adelantado que la devolución de los días de paro estará condicionada a la recuperación del contenido. La titular de la cartera educativa provincial defendió la medida de descontar los días no trabajados a los docentes y dijo que "está dentro del derecho laboral, los días que se presta el servicio efectivo se pagan, y los días que no, no se pagan", e insistió: "No es una cosa que estemos inventando hoy nosotros. Hay normas internacionales laborales y también provinciales que lo dicen. No es una cosa inventada en este momento y para esta circunstancia".



CONFIADO

Por último, cabe señalar que el gobernador Omar Perotti se mostró confiado en llegar un acuerdo con los docentes en las reuniones paritarias de esta semana y consideró que la propuesta formulada por el gobierno de la provincia “es buena porque la remuneración que perciben es una de las mejores del país”. No obstante, también advirtió que esa propuesta “es la mejor que se puede hacer en este momento” y que su responsabilidad es “el equilibrio de los recursos de la provincia”.



MOVILIZACIÓN EN RAFAELA

En virtud a que el gobierno liquidó los sueldos de los docentes públicos santafesinos con los anunciados descuentos por los días de paro llevados a cabo por AMSAFE, obligó a que durante la tarde de este domingo muchos docentes de Rafaela se autoconvocaran frente a la Municipalidad para mostrar su descontento. En la ocasión se observaron algunos carteles con mensajes y dedicatorias muy duras contra la ministra Adriana Cantero y también hacia el gobernador Omar Perotti. Posteriormente, los manifestantes recorrieron la Plaza 25 de Mayo, donde mostraron sus problemáticas y pedidos a la ciudadanía rafaelina que estaba presenciado la continuidad de la Fiesta de las Culturas. Mientras tanto, la delegación Rosario realizará hoy una movilización a la sede local de Gobernación, a las 11, y entre las 10 y las 15 habrá desobligación de alumnos.