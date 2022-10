La nafta aumentó entre 10 y 20 pesos en los surtidores de Rafaela

Con unos salarios que en septiembre volvieron a quedar por debajo de una inflación que se encamina a un 80% interanual, octubre no llegó con buenas noticias y son al menos 10 los rubros que protagonizarán un boom de aumentos de hasta el 20% para este mes. Uno de ellos, acaso el más importante, fue el de los combustibles. Es que la empresa YPF, al igual que la Shell y Axion, las principales petroleras argentinas, aumentaron a partir de este fin de semana un 6% promedio sus naftas y gasoil en todas sus estaciones de servicio del país, en función de la evolución de las variables que inciden en la formación de los precios de los combustibles. El ajuste incluye la compensación del incremento de impuestos a los combustibles IDC e ICL y los aumentos de los precios de los biocombustibles.

De esta manera, el litro de las naftas en las distintas estaciones de servicio rafaelinas registraron, entre el sábado (YPF fue la primera en aumentar) y este domingo (se sumaron las dos restantes), una suba importante de entre 10 y 20 pesos, con lo cual de la Súper ahora oscila entre los 154 y 170 pesos. Teniendo en cuenta estos nuevos incrementos, los precios en los surtidores de la ciudad son los siguientes:

* YPF: el litro de nafta Súper se ubica en 154,3 pesos (antes $145,6); Infinia $188,5 (antes $177,8); Infinia Diesel $231 (antes $213,7). Cabe aclarar que la estación de YPF de Bv. Roca no está vendiendo la Ultra Diesel (que estaba en $161,4) y por ello no figura el costo en el cartel de los precios por litro.

* Shell: nafta Súper $160,20 (antes $ 149,9); V-Power $ 193,90 (antes $170,9); Evolux Diesel $183,20 (antes $179,1) y V-Power Nitro+Diesel $237,70 (antes $216,9).

* Axion: nafta Súper $169,8 (antes $148,9); Quantium $198,6 (antes $ 169,9); Axion Diesel $ 195,6 (antes $177,9) y Quantium Diesel $233,8 (antes $219,9).

De todos modos, desde YPF aseguraron que se continuará realizando esfuerzos productivos y logísticos para sostener el abastecimiento en el mercado nacional, del que es líder con 55%, en un contexto de sostenidos récords históricos de demanda. Asimismo, remarcaron que se mantendrá el monitoreo sobre la evolución de las variables que inciden en la formación de precios, contemplando las particularidades del contexto macroeconómico del país y la realidad internacional. El último aumento se había registrado el 22 de agosto cuando las compañías coincidieron en un porcentaje promedio de 7,5%.