El clima primaveral se instala en la provincia

Septiembre finalizó con el récord de menores lluvias para la Rafaela, la región y prácticamente para toda la provincia, y para octubre no se esperan buenos indicadores. Sin embargo, hacia el fin de semana largo (del viernes 7 de octubre al lunes 10 de octubre) se esperan lluvias y tormentas.

En el análisis del mediano plazo, la situación no cambia sustancialmente. El impacto de La Niña sigue siendo uno de los factores más fuertes y se mantiene de forma sostenida en lo que resta del año. Recién hacia el comienzo del próximo año podría empezar a notarse una mejora paulatina de las condiciones, pero esto dependerá de lo que pueda durar el evento La Niña.

Los pronósticos anticipan que hasta el miércoles 5 de octubre no se registrarán precipitaciones en la ciudad y la zona. Sin embargo, aclaran que para el final del período de pronóstico se prevé que se generen condiciones de tiempo inestable que pueden comenzar a provocar algunas lluvias y tormentas. “Las temperaturas, a diferencia de las semanas previas, presentarán poca variabilidad térmica”, destacan los informes. Se espera que no haya grandes cambios en los valores mínimos y máximos. En este sentido, se podrían presentar un leve ascenso de las temperaturas a medida que avancen las jornadas. “No se prevén heladas, pero esta semana podría haber algunos descensos más marcados”, aclararon.

Por otra parte, no descartan una cobertura nubosa variable, pero con buena presencia de sol. “La circulación del viento prevalecerá del sector norte sin grandes modificaciones de intensidad o dirección”, informaron. "Algunas lluvias pueden producirse en los primeros días de octubre, pero, una vez más, moderadas y predominando sobre el sur de la región pampeana. Por el momento, todo indica que la primera semana del nuevo mes mantendrá un comportamiento pluvial deficitario, similar al de los últimos treinta días”, expresó el doctor en Ciencias Atmosféricas José Luis Aiello.

Por su parte, el consultor de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alfredo Elorriaga, agregó que el comportamiento de las lluvias parece estar siguiendo el patrón del enfriamiento del Pacífico. “Puntualmente, octubre y noviembre siguen con malos indicadores en este sentido. Para el mes de octubre estimo -1,2. Se calcula -1,3 para el trimestre septiembre-octubre-noviembre. Por último, señaló que son indicadores muy malos para esperar una pronta recuperación del régimen hídrico en Argentina.



FINES TURÍSTICOS

Octubre retoma el cronograma oficial de feriados 2022 y con el traslado de la conmemoración por Día del Respeto a la Diversidad Cultural del miércoles 12 al lunes 10 y el feriado puente el viernes 7, la Argentina vivirá los últimos fines de semana largo del año. La jornada del 7 de octubre adoptará el carácter de “feriado con fines turísticos”, según el calendario elaborado por el Ministerio del Interior, tendrá como finalidad “llamar a la reflexión histórica, diálogo intercultural, reconocimiento y respeto por los pueblos originarios” en todo el país. De esta manera, durante este viernes y el próximo lunes no habrá actividad escolar, comercial (optativo), bancaria, reducción de transporte y asueto en la administración pública. En tanto, el lunes 21 de noviembre también será feriado con fines turísticos en el marco de las celebraciones por el Día de la Soberanía Nacional del domingo 20.