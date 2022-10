Ben Hur no afloja y clásico para Peñarol

Con cinco partidos se completó este domingo la 14ª fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, que como ha sucedido a lo largo de la temporada, no ha modificado las principales posiciones. En esta oportunidad el puntero Ben Hur debió trabajar bastante para traerse los tres puntos de Ramona, 1 a 0, y otra vez -como ante Ferro- con el decisivo aporte de su goleador, y del torneo, Agustín Bianciotti. El equipo ramonense terminó con tres hombres menos por las expulsiones de Vargas, Guglielmone y Masuero.

De esta manera el Lobo mantiene los cinco puntos de ventaja sobre 9 de Julio, con nueve en disputa.

El otro duelo saliente de la jornada estuvo en Los Nogales, donde el clásico fue para Peñarol como visitante ante Ferro por 2 a 1, dando vuelta el resultado, mientras que Sportivo Norte pudo tener la primera victoria con Carlos Trullet en el banco, por 4 a 0 ante Bochófilo Bochazo.



SPORTIVO NORTE.....4

BOCHAZO..................0

Cancha: Sportivo Norte. Arbitro: Franco Ceballos. Reserva: Sp. Norte 3 - Bochazo 0.

Goles: 10' PT y 15' ST Cristian Arias (SN); 25' ST Eduardo Isaurralde (SN) y 44' ST Maldonado -p- (SN).



RAMONA ...............0

BEN HUR................1

Cancha: Dep. Ramona. Arbitro: Leandro Aragno. Reserva: 0 a 0. Gol: 26' ST Agustín Bianciotti (BH).

Incidencias: 48' PT Mathier (BH) marró un penal. Exp: 12' PT Facundo Vargas (DR), 25' ST Matías Guglielmone (DR) y 44' ST Nahuel Masuero (DR).



FERRO.................1

PEÑAROL...........2

Cancha: Ferrocarril del Estado. Arbitro: Sebastián Garetto. Reserva: Ferro 2 - Peñarol 0.

Goles: 16' PT Yoel Hollman (F); 52' PT Leonardo Ochoa -p- (P) y 42' ST Joel Bonifacio (P).



ATLÉTICO M. JUANA..0

LIBERTAD.....................2

Cancha: Atlético María Juana. Reserva: 1 a 1. Goles: 16' ST Alfio Lehmann (L) y 26' ST Gastón Cejas (L).



BROWN.......................2

FLORIDA....................0

Cancha: Brown de San Vicente. Arbitro: Rodrigo Pérez. Reserva: Brown 2 - Florida 0.

Goles: 24' PT José Nuñez (B) y 31' ST José Nuñez (B).



LAS POSICIONES

Ben Hur 38 puntos; 9 de Julio 33; Ferro, Quilmes y Atlético de Rafaela 24; Brown 23; Tacural 21; Ramona y Libertad 20; Sportivo Norte y Peñarol 19; Dep. Aldao y Unión 16; Florida y Argentino de Vila 15; Atlético María Juana 13; Bochazo 8; Talleres 4. Cabe recordar que Unión y Atlético tienen un partido pendiente.

Próxima fecha (15ª): Bochófilo Bochazo vs. 9 de Julio; Quilmes vs. Dep. Tacural; Argentino de Vila vs. Brown; Florida vs. Unión; Talleres vs. Dep. Aldao; Atlético de Rafaela vs. Atlético María Juana; Libertad vs. Ferro; Peñarol vs. Dep. Ramona y Ben Hur vs. Sp. Norte.