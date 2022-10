Volvió a sumar, pero sin triunfo

Tampoco pudo en Santiago del Estero traerse una victoria Atlético de Rafaela, y así cerró la campaña como visitante sin triunfos en este 2022. Frente a Güemes el 1 a 1 final significó acumular 21 partidos consecutivos fuera del Monumental sin triunfos, con 13 derrotas y 8 empates, desde aquel lejano 25 de septiembre de 2021 cuando le ganaba a Tristán Suárez 2 a 1 en Ezeiza (este año 8 empates y 10 derrotas).

El punto obtenido fue sin dudas lo más positivo, aunque ya no se juegue por nada en esta etapa de culminación del campeonato. Porque en el trámite y en el resumen de situaciones frente a los arcos, claramente el equipo santiagueño estuvo más cerca de quedarse con los tres puntos.

Ya lo había evidenciado en los primeros 45 minutos, cuando el colombiano Edwin Torres Palacio estrelló un remate en un palo y Salvá tuvo que esforzarse en otras aproximaciones del equipo que de local llegaba a este partido con seis fechas sin victorias. Como sucedió en otras oportunidades, Güemes también encontraba espacios a las espaldas de Torres para tener una vía con qué inquietar al fondo rafaelino.

En la segunda mitad se adelantó un poco más la Crema, tratando de generar más juego en la mitad de la cancha, con mayor movilidad de Albertengo y Faría. Eso determinó que el encuentro se tornara un poco más parejo y con tenencia repartida del balón.

Así fue Atlético empezó a llegar. Un centro de Faría desde la izquierda le llegó por el segundo palo a Funes, que paró la pelota y remató un tanto apurado, por lo que pudo tapar el defensor Lazarte.

Paradójicamente, en el mejor momento de la visita llegó el gol de Güemes. Trepó el ingresado Salto por la izquierda, jugó mal al offside la defensa de Atlético, y por eso en el centro se filtró Nicolás Juárez como nueve, que paró la pelota de pecho con mucho tiempo a su disposición, y metió un remate potente que venció a Salvá.

Tratando de resurgir, la Crema se fue a buscar el empate con mucha gente y energías de refresco, a partir de los ingresos de Gino Albertengo y Costamagna, para acompañar a Bieler. Mendonca se lo sacó de gran forma al Taca y después hubo contras muy claras del Gaucho: Retamar lo perdió por generoso, no pudo definir López y salvó Fleita el remate que iba al arco; y después el mismo Retamar volvió a quedar mano a mano, pero su remate lo achicó Salvá.

De tanto perdonar, Güemes lo sufrió en su propio arco. A los 45' de un córner de la izquierda al segundo palo Bieler (que en el primer tiempo fue perdonado por el árbitro Gariano luego de un codazo) mostró su categoría pegándole de primera y filtrando la pelota en el primer palo, descuidado por Mendonca y los defensores. Así Atlético, casi que con el tiro del final, se trajo un punto como para tener una sonrisa más en este cierre de temporada, que en líneas generales fue muy sufrida.



GÜEMES 1 - ATLÉTICO 1

Estadio: Arturo ‘Jiya’ Miranda.

Árbitro: Andrés Gariano. Asistentes: Federico Cano y Laureano Leiva. Cuarto árbitro: Gabriel Araujo.



GÜEMES DE SANTIAGO DEL ESTERO: Juan Ignacio Mendonca; Lautaro Arregui (80' Mauro Zurita), Andrés Zanini, Arian Pucheta (79' Leandro Olivares) y Gabriel Lazarte; Nicolás Juárez (90' David Véliz), Luis Jerez Silva, Sebastián Banega (56' Claudio Salto) y Edwin Torres Palacio (Gustavo Villarruel); Nicolás Retamar y Enzo López. Sup: Luis Rodriguez, Agustin Aleo, Ramón Lentini y Sebastián Cocimano. DT: Walter Perazzo.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Federico Torres (80' Agustín Alfano), Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Nicolás Laméndola (71' Agustín Costamagna), Facundo Soloa, Guillermo Funes (71' Jonatan Fleita) y Franco Faría (71' Gino Albertengo); Mauro Albertengo y Claudio Bieler. Sup: Nahuel Pezzini, Juan Galetto, Mateo Castellano, Gonzalo Allassia, Alejo Ceccherini. DT: Ezequiel Medrán.

Segundo tiempo: a los 22' gol de Juárez (G), 45' gol de Bieler (AR).