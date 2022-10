El fútbol femenino tiene finalistas

La actividad del fútbol femenino de la Liga Rafaelina fue con las semifinales del torneo Absoluto durante la jornada del domingo. En tal sentido se dieron los siguientes resultados:

En el predio del Deportivo Libertad de Sunchales: división Reserva, Libertad de Sunchales (1) – Atlético de Rafaela (1). Definición por penales ganó Atl. Rafaela 5-4.

9 de julio (1) – Ferro Dho (0).

En Sub 13, Atlético de Rafaela (3) – Deportivo Susana (0) y 9 de Julio (0) – Ferro Dho (0). Definición por penales ganó Ferro Dho 3-2.

Primera División: Atlético de Rafaela (3) – 9 de julio (1). Goles: Rocío Albornoz (AR), Eliana López (AR), Micaela Díaz (AR), a confirmar (9).

Libertad de Sunchales (1) – Ferro Dho (3). Goles: Carina Ledesma (DL), Aylen Strina (F), Yamila Lagger (F), Romina Scudaletti (F).

Este es el panorama de las finales: (Estadio y fecha a confirmar): Sub13, Atlético de Rafaela vs. Ferro Dho; Reserva, Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio; Primera, Atlético de Rafaela vs. Ferro Dho.