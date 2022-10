Rossi y Heller presidieron acto con un millar de militantes en Rosario

El titular de la AFI, Agustín Rossi y el diputado nacional, Carlos Heller encabezaron ayer un encuentro junto a más de 1000 militantes en la ciudad de Rosario donde se expresó el "pleno apoyo al Frente de Todos y total defensa a la democracia argentina".

"Necesitamos una fuerte unidad de cara al 2023 y no hay que dejarse correr por la derecha, que tan mal le ha hecho al pueblo argentino cuando gobernaron entre 2015 y 2019", aseguró Rossi ante la militancia presente.

Asimismo, reflexionó sobre la realidad económica: "Para Rosario tener un 4,3% de desocupación es una noticia enorme. Debe ser el índice de desocupación más bajo de los últimos 40 años" al tiempo que explicó: "desde el gobierno Nacional se está haciendo el mayor esfuerzo para mejorar la calidad y remuneración de los trabajadores y trabajadoras".

"Tenemos el problema de la inflación, pero tenemos desocupación hacia la baja, crecimiento económico y hemos ordenado el frente externo. Sin dudas el gobierno del Frente de Todos es infinitamente mejor que los cuatro años de Mauricio Macri", sentenció.

Además, el actual interventor de AFI se refirió al intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner y criticó a Patricia Bullrich: "es canallesca su actitud. La presidenta del principal partido de la oposición (PRO) no repudió el hecho, no apareció".

Asimismo, se refirió a la persecución que están sufriendo estudiantes y padres/madres por parte del gobierno de Rodríguez Larreta en Ciudad de Buenos Aires: "Es una barbaridad y es una muestra de lo que son capaces de hacer si ganan en el 2023", manifestó. Por eso, continuó, "el antídoto es tener más políticas, más militancia y plantear al conjunto de los argentinos que hay un horizonte de expectativas y que esos cantos de sirena (en referencia al avance de la derecha) hace tiempo no tienen nada que ver con el futuro que los argentinos decidieron hace tiempo vivir: en paz, en democracia y con justicia social".

Durante más de dos horas reflexionaron y debatieron sobre “Democracia en Argentina, superando desafíos. Construyendo el futuro”. Estuvieron presentes en el club Banco de Santa Fe, el jefe de bloque de Diputados y Diputadas Nacionales por el Frente de Todos Germán Martínez, la concejala por Rosario Norma López, el secretario de bloque del FDT en el concejo municipal, Luciano Arancho, la secretaria pcial. del PSOL Eloisa Ruiz Carriedo, Agustín Ferrer del PSOL Venado Tuerto, entre otros/as.

Por su parte, el actual diputado nacional y presidente del PSOL, Heller se refirió a los discursos de odio y afirmó que "repetidos muchas veces, pueden generar las condiciones para los actos de violencia". "El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner debe trazar una raya definitiva que marque un antes y un después en la política argentina", enfatizó Heller al tiempo que resaltó: "nuestro país debe volver a la cultura del debate y del intercambio de ideas. Con el adversario se discute y se polemiza, pero nunca se lo debe considerar un enemigo a eliminar. La cultura de la muerte nunca es compatible con la cultura democrática".

El referente del PSOL dijo que "los y las referentes del Frente de Todos proponemos y ejercemos permanentemente el diálogo y el debate público. En el caso de la Vicepresidenta, ejerce además su propia defensa judicial en un marco donde los discursos dominantes intentan culpabilizarla a través de un gran show mediático, sin pruebas".

"El gobierno nacional viene insistiendo en distintos llamados al diálogo y a la discusión pública. Más allá de las grandes diferencias ideológicas que existen entre los distintos sectores políticos, lo que el Frente de Todos propone es que esas controversias se resuelvan a través del debate político y la búsqueda de acuerdos posibles, dejando atrás la cultura de la eliminación del adversario. La salida es con más y mejor democracia", finalizó Heller.

A continuación, Germán Martínez recordó: "Hace más de 15 años venimos trabajando junto con el Partido Solidario y La Corriente Nacional de la Militancia compartiendo ámbitos de trabajo en la provincia de Santa Fe, en los momentos muy difíciles, en los gobiernos de Néstor y Cristina estuvimos juntos y también en este momento con tantos desafíos".

"Queremos poner en debate los temas que tenemos que debatir para que los 40 años de democracia en la Argentina los celebremos el 10 de diciembre de 2023 con un gobierno popular conduciendo los destinos de la patria", arengó el actual presidente de bloque del Frente de Todos en HCDN.