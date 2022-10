El PRO Santa Fe ratificó su compromiso con JxC

El Consejo Directivo del PRO Santa Fe se reunió ayer en Ciudad de Gálvez con "el objetivo de trazar y consensuar lineamientos políticos que sirvan de fundamento para construir una propuesta sólida en Juntos por el Cambio, que le mejore realmente la calidad de vida a los santafesinos tanto desde la seguridad como desde la producción y la educación".

En el documento que se dio a conocer tras las deliberaciones, que comenzaron por la mañana y finalizaron por la tarde con cierta intensidad por momentos entre dirigentes que responden a distintos sectores, el PRO Santa Fe "reafirma como principal compromiso el trabajar unido para el fortalecimiento de Juntos por el Cambio, sin perder de vista la posibilidad de una construcción de alternativa aún más amplia, donde prioricemos las coincidencias y tengamos en claro que el "para qué" aunar un proyecto en común es más importante que el mero fin electoral".

En este marco, el espacio resolvió que "toda proyección o construcción provincial debe estar apoyada sobre un proyecto nacional de Juntos por el Cambio, entendiendo que las próximas elecciones presidenciales serán contra el decadente modelo de país que propone el kirchnerismo". Este mensaje es un aviso para los potenciales espacios a incorporarse a JxC Santa Fe, como Creo que tiene como referente al intendente de Rosario, Pablo Javkin, y al Socialismo, que aún no definió su política de alianzas para el 2023. Y significa que JxC Santa Fe respaldará a los candidatos presidenciales de la misma fuerza a nivel nacional, sea Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales o Facundo Manes -los que a priori figuran en una pre largada-.

De todos modos, si las elecciones provinciales finalmente se efectuarán a principios de septiembre del próximo año, al final no habrá tanto apuro para que los espacios se pronuncien ahora. Y por tanto la rosca política se mantendrá durante todo el primer cuatrimestre del 2023.

Desde Rafaela viajaron a Gálvez para participar del encuentro el concejal, Ceferino Mondino, y el ex edil, Hugo Menossi. Entre otros dirigentes estuvieron Cristian Cunha, Gisela Scaglia, Lucas Incicco, Ximena Sola y Romina López.