Imputaron a un mayor de edad por el abuso en barrio 2 de Abril

A las 19 de la jornada de ayer, se llevó a cabo en la sala 1 de la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales de Rafaela, una audiencia imputativa a un hombre cuyas iniciales son NAS (Nahuel S. de 20 años), quien sería uno de los presuntos abusadores de un menor de 8 años, hecho ocurrido el pasado 26 de septiembre en el barrio 2 de Abril y que causó honda conmoción en los vecinos del barrio y en la ciudadanía toda.

Es necesario aclarar desde un principio que debido a que tanto la víctima como uno de los presuntos imputados son menores de edad, se consideran delitos de instancia privada, y por ese motivo no se permitió el acceso de la prensa a la audiencia, como así tampoco se brindaron notas de ningún tipo.

Concretamente, el fiscal actuante Guillermo Loyola, le solicitó al juez de IPP, que la prensa no ingrese a la audiencia para resguardar el interés de los menores, tanto de la víctima como la del menor imputado; por lo que resultó imposible el trabajo de LA OPINIÓN en cuanto a la cobertura de la audiencia y al conocimiento del hecho imputado, no obstante que más de 200 personas se manifestaron públicamente en la Plaza del Barrio 2 de Abril en la noche del miércoles exigiendo saber la verdad de lo acontecido.

Es lo que se denomina usual y conceptualmente como un hecho "de interés público" que sacudió a todo un barrio y que colisiona con la noción más reducida de "instancia privada".



AUDIENCIA Y

CALIFICACIONES

Volviendo a la audiencia imputativa de la víspera, quien representó al Ministerio Publico de la Acusación (MPA) fue el fiscal Guillermo Loyola y el juez de la IPP que presidió la audiencia fue Javier Bottero. Por su parte, Georgina Allasia, perteneciente al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, asumió la defensa del imputado.

El delito que se le atribuyó a NAS es abuso sexual con acceso carnal agravado por intervención de dos o más personas y por la intervención de un menor de edad, en concurso ideal con promoción a la corrupción agravada por la edad de la víctima, el uso de violencia y amenazas y la participación de un menor de edad, en calidad de coautor.

La audiencia de medidas cautelares será hoy, a las 18:30, en los tribunales de Rafaela.



LA CRONICA DE

LA OPINION

Si bien no se pudo conocer el hecho imputado, con la precisión que este tiene en la imputación fiscal, si repasaremos la crónica de lo ocurrido publicada por LA OPINIÓN al día siguiente de los hechos.

El lunes 26 de septiembre tomó estado público un hecho de abuso sexual sufrido por un niño de 8 años en barrio 2 de Abril. El presunto abusador sería otro menor, de 13 años de edad con la complicidad de un joven mayor de edad, de 20 años, que sería Nahuel S. quien fue imputado en la tarde noche de ayer. El lugar habría sido un descampado cercano al barrio sobre calle Francisco Ramírez.

Luego de la creciente tensión, el menor de edad que supuestamente abusó del más pequeño habría sido puesto por su propia madre en manos de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, quien quedó a cargo del mismo, y lo trasladó a un centro terapéutico de la ciudad de Buenos Aires, con la autorización de sus padres.

El humor social del barrio fue subiendo de temperatura, al punto que la Policía debió intervenir ante el ataque barrial a la casa de los padres del presunto abusador, ubicada en calle Echeverría al 1600 el martes, en tanto que se informaban detonaciones de arma de fuego en el 2 de Abril.

Autoridades policiales presentes en el lugar, constataron el martes a la noche que dos sujetos arrojaron combustible encendido hacia la morada, por lo que la Fiscal dispuso una custodia policial en ese domicilio.

El miércoles se concretó una movilización en el sector, de la cual participaron más de 200 vecinos que se concentraron en la Plaza del 2 de Abril, exigiendo que la familia del presunto abusador menor de edad "se vaya del barrio".

Esa misma noche, en la movilización, hubo enfrentamientos entre los vecinos y los uniformados, quienes utilizando piedras y postas de goma se enfrentaron, dejando como saldo 7 policías heridos, uno de ellos grave en el Hospital "José María Cullen". Tres mayores de edad y un menor fueron detenidos en los incidentes.

Por último la familia acusada no sólo se fue del barrio sino también de la ciudad de Rafaela. Esto se concretó en horas de la jornada del jueves. La casa fue desocupada de muebles y personas, quedando como prevención una consigna policial para evitar daños y usurpaciones.

Finalmente el ahora imputado -Nahuel S.- se presentó a la Justicia y quedó detenido en la Alcaidía, interviniendo la fiscal Angela Capitanio de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela. En la audiencia de la víspera se debía imputar al mayor de edad por su responsabilidad penal en el hecho.