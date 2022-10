Descontaron los días no trabajados

Finalmente el Gobierno provincial comenzó a aplicar los descuentos por los días no trabajados a raíz del paro de los docentes nucleados a Amsafe, gremio que aún no logró un acuerdo salarial y mantiene su paritaria abierta, con próxima convocatoria para mañana a las 10 en la ciudad de Santa Fe.

El impacto de la medida, que no sorprende porque había sido anticipada por los ministros de Trabajo y de Educación, comprende prácticamente un tercio del salario, según advirtieron los maestros en redes sociales. "Me descontaron 60 mil pesos, casi el 40 por ciento de mi salario", dijo indignada una profesora del Instituto Superior del Profesorado de Rafaela.

La respuesta de Amsafe ante la efectivización de los descuentos salariales no tardó en aparecer este sábado. "Ante los injustos e indebidos descuentos efectuados por el gobierno, Amsafe realizará todas las acciones legales que correspondan. En la última concentración dijimos: 'No a los descuentos por luchar'. Lo reafirmamos y lo expresaremos con firmeza en la paritaria", señaló en sus redes.

En concreto, el gremio presentará un recurso de amparo ante la justicia para frenar la quita salarial, lo que podría acontecer este mismo lunes, un condimento más en la mesa de negociación paritaria que se reanudará hoy con difíciles chances de avanzar ante la decisión del gobernador, Omar Perotti, de no mejorar la propuesta salarial.

Habrá que ver cómo afecta a los docentes la detracción por los días no trabajados, si se enfurecen y están dispuestos a profundizar la lucha o bien ceden, aceptan el ofrecimiento de un 31 por ciento de aumento en cuatro tramos de septiembre a diciembre, con revisión este último mes, lo que elevaría la pauta anual al 77%.