Se realizará la octava del Midgets Show and Power

La disputa de la octava fecha, marcará este domingo la continuidad del Torneo Oficial de la categoría Midgets Show and Power, en el circuito permanente "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

Cuando restan solamente tres competencias para que finalice el certamen, los puntos que estarán en juego serán fundamentales, teniendo en cuenta que se ingresa en el tramo decisivo de la temporada 2022.

Luego de la carrera especial, con la participación de invitados, se retomará el programa habitual, en el marco de un espectáculo que estará compartiendo, como viene ocurriendo desde su incorporación, el Mini Power.

Precisamente, la telonera, introducirá algunas variantes en su cronograma, al igual que en los reglamentos técnico y deportivo, desde esta prueba, con la intención de lograr una mayor paridad entre los competidores.

En ese sentido, la dirigencia informó que ya no se dividirán en dos categorías (Escuela y Promocional) sino que todos los pilotos competirán juntos.

El peso mínimo seguirá siendo de 130kg., el uso de brida de 13mm. en la base del carburador será obligatorio para quienes no superen los 155kg. (auto y piloto), en tanto que quienes superen ese peso no utilizarán brida.

Por otro lado en lo deportivo se disputarán dos finales (A y B) con las grillas conformadas de acuerdo con los puestos y tiempos de las series.



EL CAMPEONATO

Luego de siete fechas, Matías Audino es el líder con 244 puntos; Pablo Bailetti lo escolta con 231; Angel Gaggi tiene 220; Germán Mathier 202; Leonardo Sterpone 184; Diego Bruera 165; Jesús Ceragioli 164; Joaquín Beccaria 152; Matías Maina 128; Jeremías Molardo 126; Lucas Torassa 119; Darío Pairone 114; Edgardo Osorio 111; Gastón Viano 108; Cristian Mattioli 104; Germán Gorlino y Marcos Zurvera 101; Tomás Platini 97; Adrián Bonafede 89; Tomás Eisenacht 86; Héctor Heit 81; Daniel Taverna 78; Matías Giordano 73; Arturo Funes 71; Sebastián Vila 69; Federico Flogna 59; Cristian Fernández 56; Marcos Bottazzi, Carlos Boscatti y Santiago Eisenacht 53; Martín Tosetto 50; Nicolás Scandalo 34; Leandro Pons 33; Roberto Hernández y Mariano Bacci 30; Matías Baronetto 29; Javier Pic 27; Román Bertone 26; Maximiliano Battaglino y Jorge Destefani 25; Franco Gerbaudo 24; Oscar Belinde 21; Diego Anthonioz 15; Víctor Pairone 14; Octaviano Gudiño 12; Fernando Dalmasso 9; Federico Meinardi y Juan Carlos Boscatti 7; Adriel Viano y Renzo Lucato 1.