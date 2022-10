Culminó el mes de La Perinola: “Somos adultos trabajando para los adultos”

Finalmente la Perinola dejó de girar, después de un mes de llevar diversas actividades destinadas a los adultos mayores por el Mes del Jubilado y la Jubilada.

La cita fue este viernes en la sede de AMSAFE de bulevar Lehmann donde se llevó a cabo un encuentro coral del que participaron el Coro Piamontés "Piemont ant el Cheur", el Grupo Coral "Prof. Rubén Guarnaschelli" del Centro Ciudad de Rafaela, Coros Encuentro Santa Gala y el Taller de Coro del Centro de Jubilados Rafaela.

Mari Tardivo, presidenta del CAM, evaluó: “La edición 2022 es muy positiva. Allá por junio-julio empezamos a hablar sobre el Mes del Jubilado. Teníamos la utopía de hacer algo para que la gente que no había salido y estuvo con muchos cuidados durante dos años se animara a participar de eventos multitudinarios”.

Una vez planteado este objetivo, “con la ayuda de Vanesa Macagno, el secretario de Cultura y con nuestras propuestas comenzamos a trazar un mes de actividades variadas. Y la verdad que fue un acierto todo lo que hicimos y lo que nos propusimos. Era ambicioso el plan y sentimos haber cumplido el objetivo propuesto”, relató.

De todas las actividades, “la que más nos sorprendió fue la Empanada Bingo en el Club Atlético de Rafaela que nos cedió sus instalaciones. Nos propusimos vender 200 entradas y se vendieron todas. Las empresas, sindicatos, el municipio y agrupaciones que pertenecen al CAM se encargaron de donar premios muy lindos. Los participantes nos pidieron otra edición”.

Además, Mari Tardivo destacó la colaboración de Vanesa Macagno y su equipo de trabajo: "Nunca nos dejaron solos, nos guiaron y ayudaron a tomar decisiones. Creíamos que la gente no iba a participar, pero todo fue emocionante".

“Mucha gente se prestó para ayudarnos y compartir con nosotros. Sabemos que no estamos solos y que la ciudad apoya nuestros eventos. Por eso estamos pensando qué más podemos hacer antes de fin de año. Somos adultos trabajando para adultos”, finalizó.



OPORTUNIDADES DE ENCUENTRO

El secretario de Cultura, Claudio Stepffer, expresó: “La Perinola volvió a girar con todo en el mes del Jubilado y la Jubilada porque a lo largo de septiembre hubo 17 oportunidades de encuentro diferentes. Creo que fue la agenda más voluminosa de todas las que se hicieron. Hubo conciertos y recitales, charlas formativas, reuniones gastronómicas, bingo, baile, incluso actividades protocolares como los actos del Día del Maestro y del Jubilado y Jubilada”.

Después de dos años de inactividad por la pandemia, volver a estos encuentros es un desafío; “el entusiasmo fue muy intenso tanto durante la organización y el desarrollo mismo de la agenda. El intendente, Luis Castellano, nos pidió que acompañáramos y estuviéramos a disposición del Consejo de Adultos Mayores y así lo hicimos”.

Por último, agregó: “En las reuniones notamos las ganas de celebrar la vida y el compromiso de los integrantes de la institución por organizar y llevar adelante una agenda muy nutrida. Esa actitud fue muy contagiosa y estimulante”.



CIUDAD AMIGABLE PARA PERSONAS MAYORES

A su turno, el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, dijo: “Trabajamos activamente en este tipo de actividades. Vamos a continuar en lo que queda del año promoviendo que los adultos mayores sean parte activa de cada evento, de cada actividad que realizamos no solo como destinatarios, sino como protagonistas”.

Por último, la coordinadora de Vecinales, Vanesa Macagno, remarcó: “Cerramos el Mes del Jubilado con gran satisfacción por la respuesta que recibimos de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad”.

“Hubo alternativas para encontrarse y, lo más importante, es que participaron todas las instituciones que trabajan con y para adultos mayores”, finalizó.