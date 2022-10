A 20 años del primer partido oficial en el "Coliseo del Sur"

(Por Darío Gutiérrez). - Un día como hoy, hace 20 años, se disputaba el primer partido oficial en el Coliseo del Sur, sin dudas uno de los escenarios cubiertos más importantes para el básquet de la región. Ese día, la BH de Guillermo Narvarte se estrenaba en la Liga Nacional 2002/03 luego del ascenso desde el TNA con una gran victoria ante Atenas de Córdoba por 95 a 82.

La inauguración se había llevado adelante el 27 de septiembre, unos días antes, con un escenario totalmente colmado, en un acto que contó con todos los deportistas de la institución.

El gran escenario no se realizó de un día para otro, muy por el contrario fue un trabajo planificado desde la institución tres años antes y el salto de categoría tomó a la obra con un importante grado de avance. "Nosotros estábamos jugando el TNA con la aspiración de ascender y queríamos que si se concretaba el ascenso, no tener el problema de la carencia de un estadio lo suficientemente amplio para jugar la Liga Nacional. La verdad que el 17 de Junio ya nos quedaba chico, y también teníamos muchos deportistas en la disciplina en ese momento", recordó Eduardo Mohamed, quien estaba al frente de la Subcomisión de básquet e integraba la Comisión Directiva, que en el momento de la construcción del gimnasio tenía como presidente a Fernando Muriel.

En cuanto al diseño y supervisión de la obra trabajó "Beto" Barlassina, recordando Mohamed que se habían visitado algunos estadios en Buenos Aires para tener una referencia. Luego, la construcción la llevó a cargo la firma Pretensa.

Cuando vino Atenas para ese partido inaugural de la temporada y el primer cotejo oficial, a estadio lleno como no podía ser de otra manera, estuvo presente Rubén Magnano quien hacía pocos meses dirigiendo a la selección Argentina había sido subcampeón mundial en Indianápolis. Casi dos años después, sería campeón olímpico en Atenas.

En cuanto al partido, la BH prácticamente con el mismo equipo que había ascendido (Mc Cray reemplazó a Cantrell como extranjero) dio el golpe. Estos habían sido los protagonistas:

Ben Hur (95): Posetto 6, Coronel 23, Agudo 16, Storani 19, McCray 16 (FI). Sup: Legaria 12, Martina 3. DT: G. Narvarte.

Atenas (82): Bruno Lábaque 18, Lescano 15, Funes 4, Pelussi 12, Lo Grippo 20 (FI). Sup: Campana 11, Brezzo 2, Guillermo Lábaque, Maldonado, Dentis. DT: H. Seguí.

Arbitros: Pablo Estévez y Daniel Rodrigo.