Atlético ante la última oportunidad de cortar la mala racha de visitante

Atlético de Rafaela ya garantizó su plaza en la Primera Nacional 2023. Ahora buscará cortar con una racha negativa que ya supera el año. Este domingo visitará a Güemes de Santiago del Estero por la fecha 36, la penúltima del año, la última en condición de visitante. La última alegría que tuvo la ‘Crema’ jugando en terreno ajeno ya supera el año. Pasaron 20 partidos desde aquel triunfo ante Tristán Suárez por 2-1, el 25 de septiembre de 2021. Fueron 7 empates y 13 derrotas.

El encuentro que se jugará en el estadio Arturo ‘Jiya’ Miranda comenzará a las 16.00hs, será arbitrado por Carlos Andrés Gariano, y se podrá ver vía streaming por TyC Sports Play.

En relación al 11 titular que viene de golear a All Boys 4 a 1, el entrenador Ezequiel Medrán deberá realizar modificaciones obligadas. Alex Luna con el Sub-20 argentino, Marco Borgnino y Gonzalo Lencina suspendidos por límite de amarillas no estarán. El que reaparece tras cumplir con la fecha de suspensión es Mauro Osores.

El probable equipo sería con Julio Salvá; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Guillermo Funes y Franco Faría; Mauro Albertengo y Claudio Bieler.

En el banco de relevos estarán: Nahuel Pezzini, Jonatan Fleita, Juan Galetto, Mateo Castellano, Gonzalo Alassia, Alejo Ceccherini (primera convocatoria), Agustín Costamagna, Gino Albertengo y Agustín Alfano.



El rival. Güemes, al igual que Atlético, juega ‘para cumplir’ con el fixture. Con 38 puntos el elenco santiagueño ya no corre peligro su continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino, no llega a pelear por el reducido ni ingreso a Copa Argentina.

En su última presentación, el equipo que conduce tácticamente Walter Perazzo, igualó 1-1 con Brown de Puerto Madryn y y son ocho los encuentro que no logra sumar de a tres, con 5 empates y 3 derrotas.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



GÜEMES DE SANTIAGO DEL ESTERO: Joaquín Papaleo; Andrés Zanini, Agustín Aleo y Marcos Fernandez; Tomás Assenato, Luis Jerez Silva, Mauro Bellone, Sebastián Banega y Claudio Salto; Nicolás Retamar y Enzo López. DT: Walter Perazzo.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Guillermo Funes y Franco Faría; Mauro Albertengo y Claudio Bieler. DT: Ezequiel Medrán.



Estadio: Arturo ‘Jiya’ Miranda.

Árbitro: Andrés Gariano.

Asistentes: Federico Cano y Laureano Leiva.

Cuarto árbitro: Gabriel Araujo.

Hora: 16.00

TV: TyC Sports Play.