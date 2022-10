Federal A: Unión juega en Entre Ríos

Unión de Sunchales visitará este domingo a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en uno de los partidos correspondientes a la antepenúltima fecha de la Zona B del Federal A. El cotejo se disputará en "la Histórica" ciudad entrerriana desde las 16, con el arbitraje de Jonatan Correa (Córdoba).

El Bicho Verde ganando se asegura automáticamente la permanencia en la categoría para la próxima temporada, sin esperar lo que suceda con Juventud de Gualeguaychú y Atlético Paraná, los dos equipos que están descendiendo actualmente y se ubican siete puntos por debajo de los dirigidos por Walter Grazziossi. No obstante, eso no será sencillo ya que enfrente estará un rival con pretensiones de clasificar a los play offs y que en su reducto se hace fuerte, y además Unión de visitante aún es más permeable en su rendimiento.

Hoy también jugarán en esta zona: a las 11 Juventud de Gualeguaychú vs. Gimnasia y Tiro; 16 Douglas Haig vs. Defensores de Villa Ramallo; y Boca Unidos vs. Atlético Paraná; 16.30 Racing de Córdoba vs. DEPRO; 19 Juventud Antoniana vs. Sp. Las Parejas. Lunes 20.30: Sp. Belgrano de San Francisco vs. San Martín de Formosa. Libre: Crucero del Norte.