CRAR perdió frente a Jockey y se esfumaron las chances de ascenso

El Círculo Rafaelino de Rugby perdió este sábado como local ante Jockey de Venado Tuerto por 36 a 29 (parcial 14-28) y con ello se quedó sin posibilidades lógicas, a dos fechas del final, de seguir luchando por el ascenso a la elite del TRL en 2023. Si bien está a 8 puntos de línea del segundo Universitario, también es superado en este momento en la tabla por Jockey y Los Caranchos.

En este duelo de la quinta fecha de la Reclasificación A, el equipo rafaelino apoyó cuatro tries por intermedio de Leonardo Sabellotti, Nicolás Gutiérrez, Facundo Aimo y Martín Zegaib. En tanto, Martín Bocco aportó un penal y tres conversiones.

El Verde no tuvo defensivamente la tarde que necesitaba y que en líneas generales mostró en buena parte de la temporada. Algunas distracciones y errores de manejo de la guinda costaron caro ante un rival que no dejó pasar las oportunidades.

Salvo en el primer minuto cuando Leo Sabellotti capitalizó una intercepción para irse solito hasta hasta el try, tras la reacción visitante el equipo rafaelino siempre fue de atrás en el marcador. En el segundo tiempo parecía que con el empuje de los forwards podía sacar réditos, pero no pudo ser.

El elenco rafaelino formó con: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Jonatan Viotti; Mariano Ferrero y Juan Cruz Karlen; Manuel Mandrille, Facundo Aimo y Nicolás Gutiérrez; Esteban Appo y Martín Bocco; Ignacio Martinez, Santiago Albrecht, Leonardo Sabellotti y Mateo Villar; Santiago Kerstens.

Ingresaron: 36' Jerónimo Ribero por Albrecht; 49' Gastón Zbrun por Viotti; 47' Ignacio Sapino por Gutiérrez.

En los encuentros preliminares, la pre-reserva rafaelina se impuso por 33 a 26, mientras que en reserva ganó Jockey por 30 a 24.



ULTIMO DE LOCAL PARA ZEGAIB Y ROCCHI

Dos forwards del plantel Verde están cerrando una gran trayectoria. Los primeras líneas Martín Zegaib y Matías Rocchi jugaron este sábado su último partido de local en el Torneo Regional del Litoral, motivo por el cual ingresaron al campo de juego junto a sus familia y recibieron el masivo aplauso de la concurrencia.

Se trata de los dos últimos jugadores del recordado primer ascenso de 2008 que se mantenían en actividad, siendo piezas fundamentales de la escuadra dirigida por Quique López Durando.



DEMÁS RESULTADOS

Por la quinta fecha de la Reclasificación A también jugaron: Universitario de Rosario 40 - Alma Juniors 25; Los Caranchos 49 - Logaritmo 8 y Provincial 10 - Rowing 46.

Posiciones: Rowing 25; Universitario 21; Jockey VT 18; Los Caranchos 16; CRAR 13; Alma Juniors 11; Logaritmo 2 y Provincial 0.

Próxima fecha (penúltima): Rowing vs. Universitario; Alma Juniors vs. CRAR; Jockey vs. Los Caranchos y Logaritmo vs. Provincial.