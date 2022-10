Ben Hur visita a Ramona y se juega el clásico Ferro - Peñarol

El domingo de Liga Rafaelina de Fútbol tiene encuentros que prometen mucho en la previa. Se completa la fecha 14 del Clausura en Primera A y la fecha 6 del torneo Reválida de la B.

El torneo Femenino disputará la instancia de semifinales del Absoluto.

Todo lo que se juega en la jornada de este domingo:



PRIMERA A



HOY. 15.30hs Sportivo Norte vs Bochazo (Franco Ceballos), Dep. Ramona vs Ben Hur (Leandro Aragno), Ferrocarril del Estado vs Peñarol (Sebastián Garetto), Atlético María Juana vs Dep. Libertad (Terna Liga San Martín), Brown San Vicente vs Florida de Clucellas (Rodrigo Pérez).



YA JUGARON. Unión 5 vs Talleres (MJ) 0, Dep. Tacural 3 vs Arg. de Vila 1, 9 de Julio 3 vs Arg. Quilmes 1, Dep. Aldao 1 vs Atlético de Rafaela 2.



LAS POSICIONES. Ben Hur 35, puntos; 9 de Julio 33; Ferrocarril del Estado 24; Arg. Quilmes 24; Atlético de Rafaela 24 (*); Dep. Tacural 21; Brown San Vicente 20; Dep. Ramona 20; Dep. Libertad 17; Sportivo Norte 16; Dep. Aldao 16; Peñarol 16; Unión (*) 16; Florida de Clucellas 15; Arg. de Vila 15; Atlético María Juana 13; Bochazo 8; Talleres María Juana 4.



(*) Unión y Atlético tienen un encuentro pendiente.



PRIMERA B

Este domingo se completa la fecha 6 del torneo de Reválida que tuvo un adelanto en la noche del viernes.



ZONA NORTE: Viernes. Arg. de Humberto 3 vs San Isidro 1. Hoy. 15.30hs Dep. Bella Italia vs Sp. Roca, Ind. San Cristóbal vs Moreno de Lehmann, Ind. Ataliva vs Tiro Federal. Libre: Belgrano San Antonio.



LAS POSICIONES: Bella Italia 10, puntos; Ind. Ataliva 9; Moreno 8; Arg Humberto 8; Ind. San Cristóbal 5; Tiro Federal 4; Sp. Roca 4; Belgrano 3; San Isidro 2.



ZONA SUR: Hoy. 11.30hs Dep Josefina vs La Hidráulica; 15.30hs Zenón Pereyra vs Atl. Esmeralda, Libertad Estación Clucellas vs San Martín de Angélica, Dep. Susana vs Sp. Santa Clara; 16.00hs Def. de Frontera vs Juventud Unida Villa San José.



LAS POSICIONES: Santa Clara 10, puntos; Josefina 9; Zenón Pereyra 8; Def. de Frontera 7; La Hidráulica 7; Juventud Unida 7; San Martín 7; Libertad EC 4; Atl. Esmeralda 4; Dep. Susana 1.



FÚTBOL FEMENINO

Se juegan las semifinales del torneo Absoluto. En cancha del Deportivo Libertad de Sunchales, en el predio (Falucho y Maretto). Reserva: 09.30hs Libertad vs Atlético 11.00hs 9 de Julio vs Ferro Dho. Sub-13: 12.30hs Atlético vs Dep. Susana, 13.30hs 9 de Julio vs Ferro Dho. Primera: 14.30hs Atlético vs 9 de Julio, 16.00hs Libertad vs Ferro Dho.