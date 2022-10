9 de Julio - Atlético: ya trabajan en la organización del clásico

No hay rincón de la ciudad que no se hable del clásico que se viene. El próximo lunes 10 de octubre 9 de Julio y Atlético de Rafaela jugarán por semifinales de Copa Santa Fe. Tras 30 años estos dos clubes tan populares de la ciudad volverán a jugar en un ámbito diferente al de Liga Rafaelina de Fútbol. La última vez fue en aquella Reválida de 1992, con victoria para la Crema.

En relación al gran juego que tendrá Rafaela, directivos de ambos clubes ya comenzaron a trabajar y pensar en las cuestiones organizativas para el encuentro que definirá al finalista del certamen provincial.

Hugo Morel y Lucas Astrada, por el elenco Juliense, y Diego Kurganoff junto a Andrés Boidi, por el conjunto albiceleste, mantuvieron una reunión en la Sede del “León”.

Si bien aún no se pudieron dar definiciones, ni nuevas precisiones, se empezó a conversar sobre las diversas cuestiones organizativas. En las próximas horas los dirigentes mantendrán una reunión con los organismos de seguridad, donde quedará confirmado para cuántas personas se habilitará el estadio Germán Soltermam y luego, la disponibilidad de entradas que tendrán los clubes.